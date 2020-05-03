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Гороскоп на 4 мая: кому из знаков зодиака важно заняться здоровьем

Астрологический прогноз на 4 мая для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 19:40

Гороскоп на завтра, 4 мая 2020 года, говорит, что Львы попадут в конфликтную ситуацию, а Водолеев будут остерегаться окружающие. Читайте гороскоп на 4 мая для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

Вам следует присушаться к своему самочувствию. Займитесь профилактикой здоровья.

Телец

Вас ждет насыщенный событиями день. Появится шанс нового знакомства или перспектива новой работы.

Близнецы

День подходит для обучения и получения новых знаний. Вы будете легко усваивать полученную информацию.

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Рак

Вам придется отменить дела, которые вы ранее запланировали на этот день, по не зависящим от вас обстоятельствам.

Лев

Не вмешивайтесь в чужие споры, потому что вы потратите силы зря, а установить истину все равно не получится.

Дева

Будьте готовы к тому, что из-за вашей рассеянности может возникнуть неприятная или комичная ситуация.

Весы

Этот день подходит для завершения начатых дел. Постарайтесь выполнить данные обещания и раздать старые долги.

Скорпион

Вам откроется чья-то тайна, и эта информация окажется для вас полезной. Но не злоупотребляйте доверием к вам.

Стрелец

Будьте готовы к сложностям в общении с окружающими. Вам придется проявить все свое красноречие и силу убеждения.

Козерог

В работе вам пригодится ваш прошлый опыт. В сложной ситуации можете рассчитывать на поддержку коллег.

Водолей

Зная перепады вашего настроения, окружающие в этот день постараются не попадаться вам под горячую руку.

Рыбы

Вас ждет яркий, эмоциональный и запоминающийся день. Остерегайтесь чужого влияния, под которое вы можете попасть.

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