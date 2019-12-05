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Гороскоп на 6 декабря для всех знаков зодиака: уходите от конфликтов

Астрологический прогноз на 6 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:42
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 6 декабря 2019 года, говорит, что Близнецам предстоит заняться семейными вопросами, а Стрельцов ждут неприятности из-за рассеянности. Читайте гороскоп на 6 декабря для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Это подходящий день для обновления, чтобы добавить больше ярких красок в окружающее вас пространство.

Телец

День обещает приятные финансовые поступления. Не пропустите интересное и многообещающее знакомство.

Близнецы

Звезды рекомендуют обратить внимание на вопросы семьи и не откладывать их на последнее место в списке приоритетов.

Рак

У вас предстоит интересная встреча с человеком из прошлого. Вам будет что вспомнить и обсудить в планах.

Лев

Будьте осторожнее, поскольку это травмоопасный день. Без необходимости лучше не уезжать далеко от дома.

Дева

Будьте готовы к тому, что ваши секреты станут известны окружающим. Постарайтесь дать отпор своим обидчикам.

Весы

Подходящий период для начала важных дел. А вот конфликтовать и выяснять отношения в этот день не стоит.

Скорпион

Избавляясь от старого хлама, вы освобождаете пространство для свежих мыслей и полезных действий.

Стрелец

Будьте осмотрительнее, потому что ваша рассеянность может спровоцировать неприятности в семье или на работе.

Козерог

Обиды этого дня помнятся долго, а потому старайтесь уходить от возможных разборок и конфликтов.

Водолей

День хорош для командировок и путешествий. У вас хватит энергии и сил на освоение новых маршрутов.

Рыбы

Ваша неосторожная и необдуманная фраза может задеть близкого человека. Не злоупотребляйте алкоголем.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

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