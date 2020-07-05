Гороскоп на 6 июля: кого из знаков зодиака ждет выгодное знакомство
Астрологический прогноз на 6 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 6 июля 2020 года, говорит, что Близнецам следует быть более скрытными, а Стрельцу полезно заняться творчеством. Читайте гороскоп на 6 июля для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
Постарайтесь не садиться за руль, потому что у вас могут возникнуть проблемы на дороге и с транспортом.
Телец
Не переживайте, если попадете в сложную ситуацию. Вам окажет моральную поддержку старый и надежный друг.
Близнецы
День опасен подвохами, особенно если вы их не ждете. Так что будьте начеку и не делитесь ни с кем своими планами.
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Рак
В личной жизни полное затишье, которого вы так ждали. Есть повод отдохнуть и набраться сил.
Лев
Если вас посетят новаторские мысли и желание поэкспериментировать, к примеру с перестановкой, – действуйте.
Дева
Остерегайтесь в этот день обмана от незнакомых людей. Ваша интуиция вас не подведет и подскажет верный выход.
Весы
Постарайтесь не вмешиваться в разногласия между родными. Вы все равно не сможете никого ни в чем переубедить.
Скорпион
Вас ждет интересная встреча, однако звезды советуют быть сдержаннее, терпеливее и не торопить события.
Стрелец
Этот день благоприятен для творческого занятия и получения новых знаний. Не перегружайте желудок тяжелой пищей.
Козерог
Знакомство этого дня принесет вам финансовую выгоду в будущем. Не переживайте, все преграды преодолимы.
Водолей
Постарайтесь в этот день ни с кем не спорить, потому что вы рискуете оказаться крайними в разборках.
Рыбы
Вам будет полезно заняться реализацией новых идей и проектов, до которых все никак не доходили руки.
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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.
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