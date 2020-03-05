Гороскоп на 6 марта для всех знаков зодиака: держите при себе свои секреты
Астрологический прогноз на 6 марта для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 6 марта 2020 года говорит, что Овнам следует держать эмоции под контролем, а Весы повысят свой авторитет. Читайте гороскоп на 6 марта для всех знаков зодиака в нашей статье.
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Овен
Прежде чем выпускать из себя наружу противоречивые эмоции и негатив, несколько раз посчитайте до десяти.
Телец
День подходит для выяснения тупиковых отношений, разрешения споров и закрытия старых изживших себя дел.
Близнецы
Никому не рассказывайте свои секреты. Конкуренты не дремлют, а потому ваш бизнес может оказаться под угрозой.
Рак
День удачен для заключения договоров и налаживания новых деловых связей. Остерегайтесь весенних сквозняков.
Лев
Это не ваш день, поэтому лучше побыть в стороне и не проводить переговоров ни делового, ни личного характера.
Дева
Если вы ищете решение возникшей проблемы, прислушайтесь к внутреннему голосу, и он вас не подведет.
Весы
Не бойтесь делиться своими достижениями с окружающими. Они будут вам благодарны, а вы укрепите свой авторитет.
Скорпион
Найдите в себе смелость и признайте собственные ошибки. Лучше на них учиться сейчас и не повторять в будущем.
Стрелец
Даже если вам ничего не хочется делать, старайтесь себя превозмочь, потому что ваша лень будет дорого стоить.
Козерог
Не бойтесь монотонности. Пройдет время, и она закончится, а вы сможете тогда наслаждаться результатами своих трудов.
Водолей
Смените линию своего поведения, и тогда ваши оппоненты будут повержены неожиданностью вашего решения.
Рыбы
Присматривайтесь, прислушивайтесь и набирайтесь опыта у своих же конкурентов. Это принесет вам пользу.
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