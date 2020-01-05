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Гороскоп на 6 января для всех знаков зодиака: день любви и всепрощения

Астрологический прогноз на 6 января для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:45
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 6 января 2020 года, Ракам могут позавидовать, а Козерогам пора задуматься о будущем. Читайте гороскоп на 6 января для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Овен

Несмотря на опасение попасться в лапы мошенников, старайтесь быть более доверчивыми к окружающим людям.

Телец

Пусть ваши старые ошибки не пройдут зря, а преподадут вам урок. Проведите день в размышлениях о жизни.

Близнецы

Думайте, что и кому вы говорите. Резкие слова, впопыхах брошенные вами, могут обидеть близкого человека.

Рак

Иногда людская зависть может оказаться сильнее правды. Но вы должны быть выше этого и уметь прощать.

Лев

День растрат и приобретений. Вам придется включить свою проницательность и поискать новые источники дохода.

Дева

Все домашние вопросы легко решаются. Найдите свободное время, чтобы заняться профилактикой здоровья.

Весы

Если ваш друг попросит о помощи, не откажите. Новые знакомства принесут интересные отношения.

Скорпион

Проявите настойчивость, и тогда вы сможете добиться желаемых результатов в совершенно новом для вас занятии.

Стрелец

День подходит для перемен и самообновления. Примите к сведению критику со стороны окружающих.

Козерог

Посвятите этот день размышлениям и планам на будущее. А еще постарайтесь навести всюду порядки.

Водолей

Будьте готовы безвозмездно решать чужие проблемы. Вы попросту не сможете отказать, и люди этим пользуются.

Рыбы

Проведите день дома, в кругу семьи и никуда не уезжайте. Вам есть о чем поговорить с родными и близкими.

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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