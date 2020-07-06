Гороскоп на 7 июля: что день Ивана Купала готовит всем знакам зодиака

Астрологический прогноз на 7 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 7 июля 2020 года, говорит, что Раков ждет благоприятный день, а Козерогам потребуется помощь коллектива. Читайте гороскоп на 7 июля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра Фото: pexels

Овен

Отключите мозги и откажитесь от умственной работы. На Ивана Купала лучше отдайте предпочтение созерцанию природы.

Телец

Можете рассчитывать на приятные новости от старых знакомых – они вас порадуют. День Купала – подходящее время для перемен.

Близнецы

Вас порадует неожиданное финансовое вливание – получите прибыль, найдете клад или же кто-то вернет старый долг.

Рак

Благоприятное время, чтобы заняться планированием бизнеса. Обсудите перспективы с единомышленниками.

Лев

Освободитесь от ненужной информации и переключитесь на темы, которые вам действительно важны в этот день.

Дева

На Ивана Купала постарайтесь избегать шумной компанией. Вы быстро устанете, а пользы вам от этого будет немного.

Весы

Несмотря на занятость, постарайтесь в день Ивана Купала полноценно отдохнуть, а особенно – эмоционально.

Скорпион

Хороший период, когда все дела не тормозятся, а даются легко и без особого напряга. Вы останетесь довольны собой.

Стрелец

Вас ждет эмоциональный день. А потому старайтесь напитаться природной энергетикой и направить ее в мирное русло.

Козерог

Решать все организационные и рабочие вопросы лучше сообща, не взваливайте на себя всю ответственность.

Водолей

Есть вероятность поломки бытовой техники. Вам придется рассчитывать на собственные силы, а не ждать помощи со стороны.

Рыбы

В купальский день важно не совершать спонтанных и необдуманных поступков, иначе вы вскоре пожалеете об этом.

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