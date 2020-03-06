Гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака: чем полезен этот выходной

Астрологический прогноз на 7 марта для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 7 марта 2020 года говорит, что Тельцы могут позволить себе полноценно полениться, а Скорпионам лучше избегать конфликтных ситуаций. Читайте гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Отличная идея в этот выходной отправиться за город. Можно поехать к друзьям на дачу и устроить весенний пикник.

Телец

День располагает к праздному ничегонеделанию, так что можете не сопротивляться. Отдых пойдет вам на пользу.

Близнецы

Чем больше вы отдадите, тем больше получите сами. Не стесняйтесь дарить и радовать окружающих.

Гороскоп на завтра Фото: Pexels

Рак

Соберите компанию друзей и найдите себе занятие по душе. Прогулка, шопинг, шашлыки – общее дело объединяет.

Лев

Старайтесь избегать шумных компаний и мероприятий. Гораздо полезнее для вас будет отдохнуть в одиночестве.

Дева

Не стоит провоцировать своего партнера на ревность. Держите свои тайны при себе, и день пройдет без конфликтов.

Весы

Этот день подходит для размеренного и неторопливого отдыха, а также планирования на ближайшее будущее.

Скорпион

Держитесь подальше от надвигающихся семейных разборок. Все уляжется само собой, а вы можете остаться крайними.

Стрелец

Как бы вы ни старались, вы не успеете решить в срок все домашние дела. Лучше призовите семью к себе в помощники.

Козерог

Старайтесь избегать нагрузки на позвоночник. Лучше предоставьте возможность поработать мозгам, а не телу.

Водолей

Даже когда вы хотите отдохнуть в свой законный выходной, вас не отпускают дела. Лучше выключите мобильный.

Рыбы

Не стоит обижаться на любимого человека. Проявите мудрость и пойдите первыми на примирение.

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