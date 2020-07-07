Гороскоп на 8 июля: каким знакам зодиака предъявят претензии

Астрологический прогноз на 8 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 8 июля 2020 года, говорит, что Львы задавят окружающих своим авторитетом, а Водолеям лучше помалкивать. Читайте гороскоп на 8 июля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра Фото: pexels

Овен

Не лучший день для подписания важных документов и заключения договоров. Обратитесь к более опытному специалисту.

Телец

Если вы сомневаетесь в искренности партнера по бизнесу, лучше не соглашайтесь на его предложение.

Близнецы

Звезды советуют отбросить в сторону страхи и поверить в свои силы. Тогда вы справитесь с запланированной задачей.

Рак

Не стесняйтесь обсуждать с коллегами свои идеи. Сообща вы найдете оптимальное решение рабочего вопроса.

Лев

Если вы проявите свои лидерские качества, это поможет разрешить конфликтную ситуацию в коллективе.

Дева

Не стоит быть слишком самоуверенными, чтобы поражение в споре с оппонентом не ударило по вашему самолюбию.

Весы

Финансовые вопросы в этот день могут решаться не в вашу пользу. От вас потребуют вернуть старые долги.

Скорпион

Ваш статус в обществе заметно укрепится, и все благодаря новым партнерским связям, которые принесут выгоду.

Стрелец

Ваши старые недочеты в работе могут попасться на глаза начальству – будьте готовы к тому, что вам предъявят претензию.

Козерог

В этот день вы можете неожиданно встретиться с человеком, с которым давно потерялись контакты и связи.

Водолей

Постарайтесь не ввязываться в авантюрные проекты. А вот ваши планы не должны стать достоянием общественности.

Рыбы

Будьте готовы к тому, что у вас возникнут препятствия на пути к цели. Остерегайтесь зависти недоброжелателей.

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