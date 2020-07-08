Гороскоп на 9 июля: у каких знаков зодиака будут самые яркие впечатления

Астрологический прогноз на 9 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 9 июля 2020 года, говорит, что у Дев все задуманное сбудется, а Рыбам пригодится помощь друзей. Читайте гороскоп на 9 июля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра Фото: pexels

Овен

День будет насыщенным и нескучным: вас ждут встречи, полезные знакомства, новые люди и яркие впечатления.

Телец

Будьте готовы к критике в свой адрес. Не принимайте необдуманных решений и не делайте поспешных выводов.

Близнецы

Этот день чреват многочисленными переделками и доработками – и все из-за вашей невнимательности.

Рак

Не будьте слишком доверчивыми, иначе вас будет легко обмануть. Придется рассчитывать только на свои силы.

Лев

В этот день важно выглядеть эффектно и привлекательно, чтобы произвести приятное впечатление на партнеров.

Дева

Посвятите день далеко идущим планам, пока у вас есть свободное время. Задуманное имеет свойство сбываться.

Весы

Это день признания собственных ошибок. Освободитесь от груза ответственности, и вы сразу же испытаете облегчение.

Скорпион

Вас ждут деловые переговоры, которые вскоре принесут прибыль. Постарайтесь раздать старые долги и выполнить обещания.

Стрелец

Прислушивайтесь к подсказкам и советам извне – они станут главной помощью в решении ваших проблем.

Козерог

У вас откроются новые перспективы во многих сферах. Особенно день подходит для развития личных отношений.

Водолей

Будьте готовы к тому, что вам придется отстаивать свои интересы. Недовольство начальства и коллег – явление временное.

Рыбы

Подходящий день для новых начинаний. Чтобы решить возникшие проблемы, обратитесь за помощью к другу.

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