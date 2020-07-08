Гороскоп на 9 июля: у каких знаков зодиака будут самые яркие впечатления
Астрологический прогноз на 9 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 9 июля 2020 года, говорит, что у Дев все задуманное сбудется, а Рыбам пригодится помощь друзей. Читайте гороскоп на 9 июля для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
День будет насыщенным и нескучным: вас ждут встречи, полезные знакомства, новые люди и яркие впечатления.
Телец
Будьте готовы к критике в свой адрес. Не принимайте необдуманных решений и не делайте поспешных выводов.
Близнецы
Этот день чреват многочисленными переделками и доработками – и все из-за вашей невнимательности.
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Рак
Не будьте слишком доверчивыми, иначе вас будет легко обмануть. Придется рассчитывать только на свои силы.
Лев
В этот день важно выглядеть эффектно и привлекательно, чтобы произвести приятное впечатление на партнеров.
Дева
Посвятите день далеко идущим планам, пока у вас есть свободное время. Задуманное имеет свойство сбываться.
Весы
Это день признания собственных ошибок. Освободитесь от груза ответственности, и вы сразу же испытаете облегчение.
Скорпион
Вас ждут деловые переговоры, которые вскоре принесут прибыль. Постарайтесь раздать старые долги и выполнить обещания.
Стрелец
Прислушивайтесь к подсказкам и советам извне – они станут главной помощью в решении ваших проблем.
Козерог
У вас откроются новые перспективы во многих сферах. Особенно день подходит для развития личных отношений.
Водолей
Будьте готовы к тому, что вам придется отстаивать свои интересы. Недовольство начальства и коллег – явление временное.
Рыбы
Подходящий день для новых начинаний. Чтобы решить возникшие проблемы, обратитесь за помощью к другу.
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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.
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