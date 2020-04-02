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Гороскоп на апрель 2020: ТОП-3 самых богатых знаков зодиака

Кто разбогатеет в апреле 2020 года: астрологический прогноз

Ольга Козачок
Сегодня, 12:40

Для кого апрель 2020 станет денежным, богатым и щедрым? Представители каких знаков зодиака совершат значительный рывок вверх в финансовой сфере и даже смогут разбогатеть? Для кого середина весны станет финансово успешной? Узнайте в нашем астрологическом денежном прогнозе на апрель 2020 года.

Денежный гороскоп на апрель
Денежный гороскоп на апрель
Фото: Pexels

  • Самый богатый знак зодиака №3: Козерог

Козероги в разгар весны смогут доказать всем, что умеют зарабатывать деньги. Ваш высокий уровень деловых качеств, трезвый и практичный ум приведут вас к способности обеспечить себя и близких людей, а также выгодным вложениям, которые обернутся скорой прибылью.

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  • Самый богатый знак зодиака №2: Весы

В апреле 2020 представителей знака Весы будет преследовать и ощутимо мотивировать стремление к материальному благополучию и, что самое главное – способность получить его. Смело беритесь за дела и проекты, которые окажутся потенциально выгодными.

  • Самый богатый знак зодиака №1: Дева

Дев в середине весны ждут деловые связи, позволяющие существенно поправить материальное положение. Вы сможете использовать свое природное обаяние и умение договариваться для достижения корыстных целей. В апреле 2020 про вас можно сказать, что деньги идут к деньгам.

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