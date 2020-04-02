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Гороскоп на апрель 2020: ТОП-3 самых удачливых знаков зодиака

Каким знакам зодиака больше всего повезет в апреле 2020 года: астрологический прогноз

Ольга Козачок
Сегодня, 23:19

Середина весны – самое время расцвета и утверждения, успеха и продвижения. Одни в достижении целей рассчитывают исключительно на свои силы, а другие надеются на доброе расположение фортуны. Кто из знаков зодиака окажется самым удачливым в апреле 2020, на кого свалится успех и признание? Кого ожидают перемены к лучшему? Узнайте в нашем астрологическом прогнозе о самых удачливых знаках зодиака.

Гороскоп удачи на апрель 2020
Гороскоп удачи на апрель 2020
Фото: Pexels

  • Самый удачливый знак зодиака №3: Телец

Апрель 2020 для Тельцов будет сложным и одновременно интересным. У вас будет велико желание заработать много денег. Вы не боитесь авантюр, и вам везет. Вы приобретаете власть над людьми. Стечение обстоятельств и личные качества помогут вам подняться вверх по карьерной лестнице.

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  • Самый удачливый знак зодиака №2: Водолей

У Водолеев в апреле 2020 появится потребность и желание заняться общественной работой, где вас ждет почет и уважение. Также у вас проявится способность правильно вести финансовые дела. Возможно и самостоятельное создание собственного бизнеса, который в будущем будет приносить доход.

  • Самый удачливый знак зодиака №1: Козерог

В апреле 2020 Козероги смогут доказать всем, что умеют зарабатывать деньги. Высокий уровень деловых качеств, практичный ум приведут вас к способности обеспечить себя. Чем бы вы ни занимались, у вас есть реальная возможность вырасти как профессионал и закрепить хорошую репутацию.

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