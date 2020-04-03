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Гороскоп на апрель 2020 года: ТОП-3 знаков, которым не повезет в любви

Каким знакам зодиака не повезет в личной жизни и любви в апреле 2020 года: астрологический прогноз

Ольга Козачок
Сегодня, 17:05

Весна, как известно – пора любви. Но, к сожалению, далеко не всем знакам зодиака повезет в развитии и процветании этой самой чувственной сферы жизни. Кого-то подстерегает разочарование, обида, непонимание и даже предательство со стороны второй половинки. Для кого из представителей зодиакального круга апрель 2020 будет опасным и неудачным в развитии отношений и любви? Узнайте в нашем астрологическом прогнозе о самых невезучих в личной жизни знаках зодиака.

Кому не повезет в любви
Кому не повезет в любви
Фото: Pexels

  • Знак зодиака №3, которому не повезет в любви: Рыбы

Рыбы будут склонны критически оценивать свои цели, достижения и неудачи, причем, именно в сфере взаимоотношений. Обычными явлениями этого периода станут категоричность суждений и неудовлетворенность существующим положением вещей. А это не лучшим образом отобразится на самооценке и чувственной сфере.

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  • Знак зодиака №2, которому не повезет в любви: Весы

В середине весны звезды не рекомендуют Весам искать краткие пути разрешения конфликтов и спорных моментов во взаимоотношениях со своей половинкой. Отношения постоянно будут натянуты. И все время будет велик соблазн раз и навсегда прекратить все проблемы в браке, вместо того чтобы терпеливо распутывать их.

  • Знак зодиака №1, которому не повезет в любви: Скорпион

У Скорпионов в апреле 2020 сложится мнение, что их не понимают, да и им, в свою очередь, будет трудно понять других людей. Это усложняет чувства. Будет трудно не поддаться депрессии и унынию, а это, в свою очередь, может привести к серьезной попытке изменить или прекратить нынешние отношения.

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