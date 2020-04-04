Гороскоп на апрель 2020: ТОП-3 знаков, которым повезет в карьере

Кто преуспеет в бизнесе в апреле 2020 года: астрологический прогноз

Для кого апрель 2020 станет наиболее удачным периодом в работе? Кто сможет существенно поправить свой бизнес? Представители каких знаков зодиака совершат значительный рывок вверх по карьерной лестнице? Узнайте в нашем астрологическом прогнозе на апрель 2020 года.

Кому повезет в карьере Фото: Pexels

Самый везучий в бизнесе знак зодиака №3: Овен

Плодотворный период в середине весны ждет Овнов. Ваша целеустремленность и работоспособность в апреле 2020 не будет знать границ. При этом есть все шансы для достижения практически любых поставленных целей – вам поможет ваша уверенность, напористость и природное упрямство.

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Самый везучий в бизнесе знак зодиака №2: Телец

В апреле 2020 вопросы социальной деятельности Тельцов будут поставлены на первое место. Вам повезет: стечение обстоятельств и личные качества помогут вам подняться вверх по карьерной лестнице. Вы приобретаете власть над людьми – подчиненными и сотрудниками. Вас будут слушаться.

Самый везучий в бизнесе знак зодиака №1: Козерог

Козероги в разгар весны смогут доказать всем, и прежде всего самим себе, что умеют зарабатывать деньги. Ваш высокий уровень деловых качеств, трезвый и практичный ум приведут вас к способности обеспечить себя и близких людей, а также выгодным вложениям, которые обернутся скорой прибылью.

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