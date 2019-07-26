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Гороскоп на август 2019 для знака Дева: у вас произойдет переоценка ценностей

Астрологический прогноз на август 2019 для знака Дева

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:48
Дева
Дева
Фото: Pixabay

Желаете узнать, насколько удачливым и стабильным будет август 2019 для Дев? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом на конец лета для представителей этого знака. Читайте подробный гороскоп на август 2019 для знака Дева.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Гороскоп на август 2019 для знака Дева: работа

Работа будет удаваться, и вы получите от нее настоящее удовольствие, если будете заниматься своим делом, к которому у вас лежит душа. Так что прислушивайтесь к своей интуиции, и выбирайте занятие, которое вам по душе. Не переживайте, вскоре оно принесет свои плоды.

  • Гороскоп на август 2019 для знака Дева: финансы

Не всегда то, чем нравится заниматься, приносит выгоду. Но Девам в августе 2019 покажется гораздо важнее и приоритетнее всех материальных благ заниматься тем, что приносит моральное удовлетворение. Вы вышли на уровень осознания того, что деньги – не главное в жизни.

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  • Гороскоп на август 2019 для знака Дева: здоровье

Старайтесь не есть все подряд, тем более в больших количествах. В августе 2019 Девам грозит если не ожирение, то проявления аллергии. Возможно, какие-то из продуктов окажутся несовместимыми, или же экзотика слишком озадачит ваш нетренированный организм.

  • Гороскоп на август 2019 для знака Дева: отношения

Судьба убережет вас от пустых разговоров и ненужной траты времени на бесполезных людей. Вам будут встречаться интересные собеседники, от которых вы захотите перенять полезный опыт. Ваши разговоры с бюрократическими инстанциями пройдут успешно – вы будете убедительными.

  • Гороскоп на август 2019 для знака Дева: любовь

Старайтесь развивать чувственную сферу своей личной жизни. Больше прислушивайтесь к потребностям партнера и своему собственному телу. В этом последнем летнем месяце любовь готова вспыхнуть чуть ли не на голом месте. Но поддавшись чувствам, не теряйте голову.

  • Гороскоп на август 2019 для знака Дева: отдых

Хороший и качественный отдых – это время, проведенное вместе с партнером. А вот где именно – не имеет особого значения. "С милым рай и в шалаше" – это как раз про вас. Одинокие Девы в августе 2019 не должны отказываться от возможности поехать за границу, ведь там появятся шансы на знакомство.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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