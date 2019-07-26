Гороскоп на август 2019 для знака Лев: старайтесь избирательнее относиться к окружающим
Астрологический прогноз на август 2019 для знака Лев
Каким будет астрологический прогноз на август 2019 для Львов? В каких сферах они смогут проявить себя наилучшим образом, а где придется приложить немало усилий, не сдать своих достигнутых ранее позиций, и месяц сложился благоприятно? Читайте гороскоп на август 2019 для знака Лев.
Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:
- Гороскоп на август 2019 для знака Лев: работа
При всей вашей успешности, помните, что конкуренты не дремлют, и ваша инициатива неожиданным образом может оказаться в разработке у ваших же оппонентов. Так что меньше разглашайте коммерческие тайны и больше нацельтесь на их внедрение в производство.
- Гороскоп на август 2019 для знака Лев: финансы
В августе 2019 Львам не придется беспокоиться о дефиците своих финансов. Вы будете чувствовать себя вполне обеспеченным человеком. Кроме того, есть все предпосылки, чтобы заняться благотворительностью. Не упускайте возможность помочь нуждающимся людям.
- Гороскоп на август 2019 для знака Лев: здоровье
Вам важно избегать стрессовых ситуаций и бережнее относиться к нервной системе. Хоть это и сложно сделать в постоянной борьбе за место под солнцем, но от этого, в частности, зависит ваше психо-эмоциональное состояние и здоровье в целом. Выделяйте время для физических занятий.
- Гороскоп на август 2019 для знака Лев: отношения
Вам следует более избирательно относиться к людям, которые вас окружают. Среди них могут появиться льстецы и лицемеры, которые нацелены на получение своей выгоды от общения с вами. Учитесь отличать ложь от правды и никому не позволяйте садиться вам на шею.
- Гороскоп на август 2019 для знака Лев: любовь
Будьте готовы к тому, что вам придется опекать своих близких более обычного. И ваша половинка будет ждать от вас проявления инициативы, заботы и внимания. Не отталкивайте любимого человека, наоборот, чаще напоминайте ему о любви, и вам тут же ответят взаимностью.
- Гороскоп на август 2019 для знака Лев: отдых
Ваш отдых часто будет перемежаться с работой. Это могут быть командировки в интересные места, поездки с возможностью освоения нового и полезного опыта. Не пренебрегайте таким видом релакса, тем более, если полноценный отпуск в августе 2019 вам пока не светит.
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