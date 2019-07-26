Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на август 2019 для знака Лев: старайтесь избирательнее относиться к окружающим

Астрологический прогноз на август 2019 для знака Лев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:01
Лев
Лев

Каким будет астрологический прогноз на август 2019 для Львов? В каких сферах они смогут проявить себя наилучшим образом, а где придется приложить немало усилий, не сдать своих достигнутых ранее позиций, и месяц сложился благоприятно?  Читайте гороскоп на август 2019 для знака Лев.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

  • Гороскоп на август 2019 для знака Лев: работа

При всей вашей успешности, помните, что конкуренты не дремлют, и ваша инициатива неожиданным образом может оказаться в разработке у ваших же оппонентов. Так что меньше разглашайте коммерческие тайны и больше нацельтесь на их внедрение в производство.

  • Гороскоп на август 2019 для знака Лев: финансы

В августе 2019 Львам не придется беспокоиться о дефиците своих финансов. Вы будете чувствовать себя вполне обеспеченным человеком. Кроме того, есть все предпосылки, чтобы заняться благотворительностью. Не упускайте возможность помочь нуждающимся людям.

Читайте также
Денежный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака

  • Гороскоп на август 2019 для знака Лев: здоровье

Вам важно избегать стрессовых ситуаций и бережнее относиться к нервной системе. Хоть это и сложно сделать в постоянной борьбе за место под солнцем, но от этого, в частности, зависит ваше психо-эмоциональное состояние и здоровье в целом. Выделяйте время для физических занятий.

  • Гороскоп на август 2019 для знака Лев: отношения

Вам следует более избирательно относиться к людям, которые вас окружают. Среди них могут появиться льстецы и лицемеры, которые нацелены на получение своей выгоды от общения с вами. Учитесь отличать ложь от правды и никому не позволяйте садиться вам на шею.

  • Гороскоп на август 2019 для знака Лев: любовь

Будьте готовы к тому, что вам придется опекать своих близких более обычного. И ваша половинка будет ждать от вас проявления инициативы, заботы и внимания. Не отталкивайте любимого человека, наоборот, чаще напоминайте ему о любви, и вам тут же ответят взаимностью.

  • Гороскоп на август 2019 для знака Лев: отдых

Ваш отдых часто будет перемежаться с работой. Это могут быть командировки в интересные места, поездки с возможностью освоения нового и полезного опыта. Не пренебрегайте таким видом релакса, тем более, если полноценный отпуск в августе 2019 вам пока не светит.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на август 2019 для знака Рак: вы нацелены на обновление и авантюры Гороскоп на август 2019 для знака Близнецы: вы захотите заняться новым делом Гороскоп на август 2019 для знака Телец: месяц будет наполнен любовью и гармонией Гороскоп на август 2019 для знака Овен: отличное время для свадьбы
гороскоп астрология август знаки зодиака гороскоп на месяц
Реклама

Новости партнеров

Расправа над королем шансона: за что убили Круга
Расправа над королем шансона: за что убили Круга
"Чернобыль" от HBO: о чём соврали создатели рейтингового сериала
Закуска на скорую руку
Закуска на скорую руку
СМИ узнали о гонорарах Галкина и Петросяна
СМИ узнали о гонорарах Галкина и Петросяна

Популярные статьи

Сегодня, 15:45Fun

26 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Сегодня, 09:00Food

Тайны суперфуда: все, что нужно знать о спирулине, и ТОП-3 способов приема

Сегодня, 07:30Food

Чем полезна курага для здоровья

Сегодня, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 17:25Fun

25 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Вчера, 12:00Шоу-бизнес

44-летняя известная певица беременна первенцем: фото

Вчера, 11:00Food

Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

Вчера, 09:59Fun

Видеошок: пес пожертвовал собой ради спасения годовалого малыша

Вчера, 09:00Food

Как приготовить идеальное песочное тесто

Вчера, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 07:00Food

Дорада: польза для здоровья и рецепты вкусных блюд

24 июляWellness

Лечение поджелудочной: лучшие народные средства

24 июляПсихология

Цвет глаз и их значение: каким может быть характер

24 июляFun

24 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

24 июляFun

Невеста в прозрачном платье повергла сеть в шок

23 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной
Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной
Врачи назвали 12 признаков больных почек
Врачи назвали 12 признаков больных почек
Огуречная диета для похудения: основные принципы и меню
Огуречная диета для похудения: основные принципы и меню
С каждым годом люди становятся «несчастнее»
С каждым годом люди становятся «несчастнее»
Шесть продуктов, которые можно есть перед сном
Шесть продуктов, которые можно есть перед сном
Исторический рекорд установил фильм «Мстители: Финал»
Исторический рекорд установил фильм «Мстители: Финал»
Увлажнители воздуха потенциально опасны
Увлажнители воздуха потенциально опасны
Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями
Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь