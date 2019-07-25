Гороскоп на август 2019 для знака Рак: вы нацелены на обновление и авантюры

Астрологический прогноз на август 2019 для знака Рак

Рак

Какой астрологический прогноз на август 2019 обрадует или озадачит представителей знака Рак? В каких жизненных сферах стоит максимально выложиться и проявить себя, чтобы получить желаемые результаты? Читайте подробный гороскоп на август 2019 для знака Рак.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Работа

В вас заложен большой потенциал, о котором вы ранее, возможно, и не догадывались. Постарайтесь направить его в мирное и законное русло. Любые риски должны быть оправданы. Для развития вашего бизнеса вам будет полезно заняться самообразованием.

Финансы

В августе 2019 перед вами возникнет заманчивое предложение и появится искушение заработать не совсем честным путем. Вам решать, насколько далеко вы способны зайти в погоне за легкими деньгами, главное, чтобы потом вам не пришлось расплачиваться собственной совестью.

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Здоровье

Несколько напряженная ситуация на работе и во взаимоотношениях может выбить вас из колеи. На первый план могут выйти давние страхи или скрытые комплексы, которые могут давить на психику и портить настроение. Не давайте проблеме долго сидеть в вас, лучше посетите психолога.

Отношения

Будьте поаккуратнее с отношениями, поберегите близких вам людей и не променяйте их доверие к вам на заманчивые предложения месяца. Если вы решите поступиться своими принципами ради собственной выгоды, то позже придется раскаиваться – вам будет стыдно перед окружающими.

Любовь

Будьте готовы к переменам в чувственной сфере. То, что раньше вас тревожило и заводило – сейчас может раздражать. И наоборот, объект, мимо которого вы могли спокойно пройти, даже не взглянув, вдруг заинтересует с необыкновенной силой, как будто у вас открылись глаза.

Отдых

Лучшим отдыхом для Раков в августе 2019 будет смена образа жизни или рода деятельности. Как вариант, организуйте себе во внерабочее время такой досуг, о котором вы ранее не задумывались – вот увидите, вам понравится. Также будет интересно и полезно заняться изучением ноу-хау.

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