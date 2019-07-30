Гороскоп на август 2019 для знака Рыбы: цените то, что имеете

Астрологический прогноз на август 2019 для знака Рыбы

Рыбы Фото: Сегодня

Хотите узнать, насколько удачливым и стабильным будет август 2019 для Рыбы? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом в конце лета для представителей этого знака. Читайте подробный гороскоп на август 2019 для знака Рыбы.

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Работа

Учитесь ценить то, что имеете. Август 2019 для Рыб – не лучшее время для афиширования своих планов, тем более если вы решили сменить место или даже сферу своей работы. Если вы ощущаете потребность в помощи, не бойтесь обратиться к шефу – он ваш лучший советчик.

Финансы

Рыбы могут особо не экономить в августе 2019 – денег с лихвой хватит на основные статьи расхода и еще останется на потаенные желания своей второй половинки. Кому-то вы покажетесь щедрым и даже несколько расточительным, но вы можете себе это позволить. Оторвитесь по полной.

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Здоровье

В августе 2019 Рыбам стоит обратить внимание на свои кожные покровы. Не злоупотребляйте солнечными ваннами и чаще уходите в тень, а лучше – в воду. Также пересмотрите свой рацион, отдав предпочтение здоровому питанию. Очень кстати, если вы решите соблюдать Успенский пост.

Отношения

Вам представится отличная возможность заиметь новые знакомства и даже завести интересную дружбу. Но только старайтесь не впускать окружающих вас людей в свое личное пространство, иначе вам будет неуютно, а друзья могут обидеться на вашу холодность и неотзывчивость.

Любовь

В последнем летнем месяце важно не разочаровывать свою вторую половинку. Вас будут одаривать и делать приятные сюрпризы – умейте быть благодарны и делать ответные ходы. Вспомните свои чувства на заре отношений, и они могут вспыхнуть с новой силой.

Отдых

Не пренебрегайте возможностью куда-нибудь уехать хотя бы ненадолго. Во-первых, смена обстановки подарит новые впечатления и пойдет вам на пользу. А во-вторых, именно в этой поездке вы имеете все шансы познакомиться с интересными и перспективными личностями.

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