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Гороскоп на декабрь 2019 для знака Овен: вас ждет эмоциональный месяц

Астрологический прогноз на декабрь 2019 для знака Овен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:21
Овен
Овен
Фото: Сегодня

Каким будет астрологический прогноз на декабрь 2019 для Овнов? В каких сферах они смогут проявить себя наилучшим образом, а где придется приложить немало усилий, не сдать своих достигнутых ранее позиций, и месяц сложился благоприятно? Читайте подробный гороскоп на декабрь 2019 для знака Овен.

Смотрите видео о том, что чувство стиля зависит от знака зодиака:

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Овен: работа

В самой работе у Овнов не происходит существенных изменений, разве что в иерархии и структуре будут наблюдаться кое-какие перемены – отмирает старая форма взаимоотношений и взамен ей приходит новая. А в общем декабрь 2019 у вас пройдет весьма нервно и энергично.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Овен: финансы

Звезды советуют больше прислушиваться к внутреннему голосу, потому что в декабре 2019 у Овнов неплохо развита интуиция, как правильно распорядиться финансами, чтобы они принесли существенные дивиденды. С основной зарплатой все стабильно, но на особые бонусы рассчитывать не приходится.

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  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Овен: здоровье

Большую часть первого зимнего месяца Овны просто на пике своих сил – им море по колено. Но вот в конце декабря 2019 иммунитет начнет снижаться, заряд бодрости тоже. Так что примите меры, не переохлаждайтесь и поберегите себя, чтобы не слечь в преддверии Нового года.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Овен: отношения

В начале месяца у Овнов наблюдается общий подъем, оптимизм, жизнерадостность, и это отразится на отношении окружающих к вам. Но вот далее произойдет существенное снижение вашей энергичности. Вы будете слишком эмоциональны, что помешает хорошим отношениям и оттолкнет многих людей.

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  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Овен: любовь

Такое ощущение, что любовь зашла в гости к Овнам ненадолго, а осталась на целый месяц. Но вот дальше декабря новые отношения вряд ли продвинутся, так что наслаждайтесь своими чувствами, особо не рассчитывая на бурное продолжение. Хотя особо напористым представителям знака, может, и повезет.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Овен: отдых

В декабре 2019 у Овнов не намечается каких-либо поездок с целью развеяться и отдохнуть. Кривая вашего хорошего настроения и склонности к авантюризму будет блуждать из крайности в крайность. Так что в один день вам все будет лень, а в другой – вы готовы к подвигам и приключениям.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

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