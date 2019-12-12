Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на декабрь 2019 для знака Рыбы: финансово стабильный месяц

Астрологический прогноз на декабрь 2019 для знака Рыбы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:03
Рыбы
Рыбы
Фото: Сегодня

Какой астрологический прогноз на декабрь 2019 обрадует или озадачит представителей знака Рыбы? В каких жизненных сферах стоит максимально выложиться и проявить себя, чтобы получить желаемые результаты? Читайте подробный гороскоп на декабрь 2019 для знака Рыбы.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

  • Работа

Будьте осмотрительны, потому что вам могут навредить какие-то тайные факторы, к примеру, сплетники на работе. Вы можете и не подозревать, в чем причина ваших неприятностей, выискивая ошибки в своих расчетах или записях. Не стоит ни с кем делиться своими планами.

  • Финансы

В целом месяц стабильный в финансовой сфере. Однако звезды не советуют Рыбам производить какие-то серьезные финансовые операции в декабре 2019. Также опасно проявлять поспешность и необдуманность в денежных делах, потому что это может привести к вашему проигрышу.

  • Здоровье

Декабрь 2019 – не слишком благоприятный в плане здоровья месяц. Если вы вовремя не отреагируете на сигналы организма, то может произойти обострение вашего хронического недуга. Также велик риск и степень инфекционно-вирусных болезней на фоне общего снижения энергии.

  • Отношения

Несмотря на ваше желание общения и бурного времяпровождения в коллективе, в декабре 2019 делать этого не стоит. Желательно ни с кем не откровенничать и не делиться своими рассуждениями, мыслями и планами, потому что такая информация обернется против вас же.

Читайте также:
Любовный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков зодиака

  • Любовь

Рыбы – далеко не меркантильный знак, но в декабре 2019 их накроет любовь ко всякого рода знакам и символам. Именно им вы будете придавать гораздо большее значение, чем любимому человеку. Но он готов принять ваше странное увлечение и будет всячески вам подыгрывать.

  • Отдых

Каких-то важных, интересных или знаковых перемещений у представителей знака Рыбы в декабре 2019 не предвидится. От вас потребуется сравнительно небольшое нервное и физическое напряжение в течение месяца, а потому и отдыхать особой потребности и желания у вас не возникнет.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на декабрь 2019 для знака Водолей: вас подведет рассеянность Гороскоп на декабрь 2019 для знака Козерог: берегитесь инфекции Гороскоп на декабрь 2019 для знака Стрелец: настроение на подъеме Гороскоп на декабрь 2019 для знака Скорпион: вы устанете от общения Гороскоп на декабрь 2019 для знака Весы: вас заставят ревновать Финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака декабрь гороскоп на месяц
Реклама

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
«Пусть Мурат кусает локти»: Лорак восхитила точеной фигурой
«Пусть Мурат кусает локти»: Лорак восхитила точеной фигурой
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 16:39Events

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

Вчера, 14:47Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной – СМИ

Вчера, 14:06Шоу-бизнес

От Меган Маркл отвернулись все: кто поддержал экс-актрису в трудную минуту

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

Развод Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу: экс-супруг певицы забрал иск из суда

Вчера, 10:23Travel

"Уступите бабушке нижнюю полку": почему нельзя меняться местами в поезде

Вчера, 09:55Food

Горячие закуски на Новый год: три необычных рецепта с грибами

10 декабряШоу-бизнес

Неожиданно: Лилия Ребрик рассекретила настоящее имя

10 декабряFun

День Андрея Первозванного: дата, история, традиции и приметы

10 декабряШоу-бизнес

Влад Яма впервые показал лицо сына Леона

10 декабряFun

Стоит 84 тысячи гривен: куровод показал необычного четвероногого цыпленка

10 декабряFun

38-летний отец отдал жизнь ради восьмилетней дочери

10 декабряFun

Оптическая иллюзия с кругом в метро озадачила сеть: фото

9 декабряFun

Свадьба с трагическим финалом растрогала США

9 декабряШоу-бизнес

Камалия попала в Книгу рекордов Украины: фото

9 декабряШоу-бизнес

Такой герцогиню еще не видели! В сети появились фото Меган Маркл в откровенном костюме Санта-Клауса

9 декабряTravel

Пути назад нет: Турция подготовила неприятный сюрприз для отдыхающих

Новости партнеров

13-летняя дочь Джоли официально стала
13-летняя дочь Джоли официально стала "мальчиком"?
Конвертики из лаваша с разными начинками на сковороде
Конвертики из лаваша с разными начинками на сковороде
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Рецепт лечо из красного болгарского перца
Рецепт лечо из красного болгарского перца
Девушка дня. Эффектная подруга вратаря Вест Хэма Роберто
Девушка дня. Эффектная подруга вратаря Вест Хэма Роберто
Специалисты советуют пить молоко вместо воды
Специалисты советуют пить молоко вместо воды
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Кто родил дочь Сергею Лазареву
Кто родил дочь Сергею Лазареву