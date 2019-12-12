Гороскоп на декабрь 2019 для знака Рыбы: финансово стабильный месяц

Астрологический прогноз на декабрь 2019 для знака Рыбы

Рыбы Фото: Сегодня

Какой астрологический прогноз на декабрь 2019 обрадует или озадачит представителей знака Рыбы? В каких жизненных сферах стоит максимально выложиться и проявить себя, чтобы получить желаемые результаты? Читайте подробный гороскоп на декабрь 2019 для знака Рыбы.

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Работа

Будьте осмотрительны, потому что вам могут навредить какие-то тайные факторы, к примеру, сплетники на работе. Вы можете и не подозревать, в чем причина ваших неприятностей, выискивая ошибки в своих расчетах или записях. Не стоит ни с кем делиться своими планами.

Финансы

В целом месяц стабильный в финансовой сфере. Однако звезды не советуют Рыбам производить какие-то серьезные финансовые операции в декабре 2019. Также опасно проявлять поспешность и необдуманность в денежных делах, потому что это может привести к вашему проигрышу.

Здоровье

Декабрь 2019 – не слишком благоприятный в плане здоровья месяц. Если вы вовремя не отреагируете на сигналы организма, то может произойти обострение вашего хронического недуга. Также велик риск и степень инфекционно-вирусных болезней на фоне общего снижения энергии.

Отношения

Несмотря на ваше желание общения и бурного времяпровождения в коллективе, в декабре 2019 делать этого не стоит. Желательно ни с кем не откровенничать и не делиться своими рассуждениями, мыслями и планами, потому что такая информация обернется против вас же.

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Любовь

Рыбы – далеко не меркантильный знак, но в декабре 2019 их накроет любовь ко всякого рода знакам и символам. Именно им вы будете придавать гораздо большее значение, чем любимому человеку. Но он готов принять ваше странное увлечение и будет всячески вам подыгрывать.

Отдых

Каких-то важных, интересных или знаковых перемещений у представителей знака Рыбы в декабре 2019 не предвидится. От вас потребуется сравнительно небольшое нервное и физическое напряжение в течение месяца, а потому и отдыхать особой потребности и желания у вас не возникнет.

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