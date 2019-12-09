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Гороскоп на декабрь 2019 для знака Стрелец: настроение на подъеме

Астрологический прогноз на декабрь 2019 для знака Стрелец

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:09
Стрелец
Стрелец
Фото: Сегодня

Какие предсказания от звезд ожидают знак Стрельца в декабре 2019? На что стоит обратить внимание, чего остерегаться, а в каких сферах жизни следует проявить настойчивость и силу воли? Читайте гороскоп на декабрь 2019 для знака Стрелец.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Стрелец: работа

Декабрь 2019 для Стрельцов – это просто аврал и завал, когда целую кучу дел нужно делать одновременно, а кроме того свести воедино разные концепции и разных людей. Но это лишь укрепит ваше положение не только среди коллег, но также ваш авторитет среди руководства.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Стрелец: финансы

Можете особо не экономить и ни в чем себе не отказывать. Декабрь 2019 – щедрый в финансовом аспекте месяц для Стрельца, ведь вы честно заработали все свои бонусы и премии. Так что у вас есть возможность выбрать отличные подарки на Новый год и еще устроить незабываемый отдых.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Стрелец: здоровье

Звезды обещают Стрельцам хороший и ровный месяц. Вы забудете о своем здоровье, что свидетельствует лишь о его благополучии. Но, не следует усыплять бдительность. У вас будет наблюдаться чрезмерная экспрессивность, что, порой, может и доставлять неудобства.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Стрелец: отношения

Ваш главный конек в декабре 2019 – это уверенность в себе. С таким качеством можно и горы своротить, и привлечь на свою сторону множество единомышленников. Ваши слова и действия кажутся окружающим убедительными, так что вы без труда завоюете лидерские позиции.

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  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Стрелец: любовь

Стрельцы почувствуют изменение в лучшую сторону в отношении к вам противоположного пола. Встречи, проведенные в это время, будут иметь более чем благоприятный эффект. В целом декабрь 2019 смело можно назвать месяцем любви и приятного времяпрепровождения.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Стрелец: отдых

В начале зимы продолжается тенденция ноября. Если вы не смогли отправиться на отдых куда-нибудь подальше от дома, воспользуйтесь благоприятными условиями декабря 2019. Месяц будет наполнен динамизмом, авантюризмом, скоростью и приятным чемоданным настроением.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

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