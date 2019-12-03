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Гороскоп на декабрь 2019 для знака Телец: не все ваши планы реализуются

Астрологический прогноз на декабрь 2019 для знака Телец

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:18
Телец
Телец
Фото: Сегодня

Желаете узнать, насколько удачливым и стабильным будет декабрь 2019 для Тельцов? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом на начало зимы для представителей этого знака. Читайте подробный гороскоп на декабрь 2019 для знака Телец.

Смотрите видео о том, что чувство стиля зависит от знака зодиака:

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Телец: работа

В первой половине декабря 2019 цели, планы и проекты Тельцов не всегда смогут найти понимание, поддержку и реализацию у начальства и трудового коллектива. Просто переключитесь на текущие рабочие задачи, не заглядывая далеко вперед. Всему свое время.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Телец: финансы

Звезды советуют Тельцам в начале зимы радоваться тому, что имеете, потому что у вас все стабильно, финансовых провалов и дыр не предвидится, да и на новогодние подарки вам денег хватит. Хотя серьезных поступлений из дополнительных источников не предвидится.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Телец: здоровье

В декабре 2019 у Тельцов наблюдается некоторый спад жизненной активности организма, а ведь силы вам еще понадобятся. Остерегайтесь переохлаждения и инфекций. Также отрегулируйте свое питание – оно должно быть сбалансированным. Добавьте витамины, пока еще на них сезон.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Телец: отношения

Вы веселы, активны и полны энтузиазма. В вас бурлят какие-то идеи, которые вам захочется обсудить с друзьями и коллегами. Иногда окружающие вас даже посчитают навязчивым человеком и будут избегать такого общения. Не переживайте, все образуется.

  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Телец: любовь

Декабрь 2019 – период тайных и не совсем легальных взаимоотношений у представителей знака Телец. Не то чтобы вы что-то нарушали, но вот делиться или же хвастаться своими любовными подвигами вам ни с кем не захочется. Одинокие Тельцы также преуспеют в этой сфере жизни.

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  • Гороскоп на декабрь 2019 для знака Телец: отдых

Конец года у Тельцов обещает быть активным, живеньким и веселым. Вы часто будете на гребне успеха, а значит, и отдыхать должны соответствующе – отлично. Только имейте в виду, что в конце месяца надо проявить осторожность при занятиях активным отдыхом – возможны травмы.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

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