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Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых богатых знаков зодиака

Кто разбогатеет в 2020 году Белой Крысы: астрологический прогноз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:23
Самый богатый знак зодиака
Самый богатый знак зодиака
Фото: Depositphotos

В преддверии Нового года 2020, который придет под знаком Белой Металлической Крысы, многие интересуются, насколько денежным и безбедным будет этот год. Крыса, согласно восточной мифологии, отличается мудростью, бережливостью, расчетливостью и умом. Кому же из знаков зодиака 2020 год принесет финансовый успех, стабильность, благополучие или даже несметные богатства? Кто будет кататься, как сыр в масле и станет самым богатым в наступающем году? Узнайте в нашем астрологическом прогнозе на 2020 год.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

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В целом, несмотря на то, что 2020 год – високосный и наполнен таинственностью и суевериями, он будет вполне успешным для большинства знаков зодиака. Одним больше повезет в любви, как например, у Львов и Козерогов. Других не подведет здоровье и отличное настроение – это Водолеи и Скорпионы. А кому-то удастся сказочно разбогатеть. Кто же эти богатые счастливчики в год Белой Крысы из зодиакального круга?

  • Самый богатый знак зодиака №3: Дева

В 2020 году представители знака Дева не будут обижены деньгами. Напротив, щедрая Крыса, глядя на вашу старательность и усердие, постоянно будет подбрасывать приятные бонусы. У вас грядет повышение зарплаты, так что вы будете чувствовать себя стабильно и надежно. Но имейте в виду, что за это вам придется и всерьез поработать, ведь деньги не достаются даром.

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  • Самый богатый знак зодиака №2: Близнецы

Разносторонних и неутомимых Близнецов символ наступающего года будет всячески поддерживать в финансовой сфере. В 2020 году на вас посыплются интересные предложения работы с отличными гонорарами – только успевайте выбирать самые понравившиеся и щедрые варианты. А полученные средства уж вы сумеете потратить с умом и в свое удовольствие на то, что вам больше всего хочется, не так ли?

  • Самый богатый знак зодиака №1: Рак

У Раков в 2020 году наблюдается заманчивая возможность резкого финансового взлета и обогащения. И это все несмотря на вашу природную медлительность. Вам повезет, и вы сумеете обскакать своих конкурентов, что позволит вам занять достойное и денежное место в сфере бизнеса. У окружающих не раз возникнет впечатление, что богатства сами плывут к вам в руки, а вы для этого ничего не делаете.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

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