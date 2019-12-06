Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых невезучих знаков зодиака

Кого ждут неприятности, опасность и невезение в 2020 году Белой Крысы: астрологический прогноз

Самый невезучий знак зодиака Фото: Depositphotos

Накануне Нового года 2020, символом которого является Белая Металлическая Крыса, многие люди с опаской относятся к предсказаниям астрологов на весь следующий год. Оно и понятно, ведь 2020 год – високосный. А это значит, что ему приписывают массу суеверий и неприятностей. Кто же из знаков зодиака станет самым невезучим в 2020 году, кому стоит быть предельно осторожным и внимательным, чтобы постараться избежать неприятностей в разных сферах жизни? Узнайте в нашем астрологическом прогнозе на 2020 год.

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В целом, несмотря на то, что 2020 год – високосный и наполнен таинственностью и суевериями, нельзя сказать, что он будет слишком плохим и несчастливым для каждого из знаков зодиака. Ранее мы уже рассказывали о самых богатых знаках зодиака, а также о самых больших везунчиках 2020 года.

Но все-таки не помешает поостеречься, особенно если вы будете знать, в какой сфере жизни вас подстерегает опасность. Кому-то важно поберечь здоровье, кто-то рискует обнищать, а у кого-то трещат по швам отношения. Кто же эти невезучие представители зодиакального круга в год Белой Крысы?

Самый невезучий знак зодиака №3: Телец

В 2020 году у Тельцов совсем неплохо складывается ситуация с работой, финансами и построением карьеры. Но правильно ли вы расставили приоритеты? Ведь в погоне за обогащением вы рискуете всерьез ухудшить свое здоровье, сорвать позвоночник и подпортить нервную систему. И тогда все ваши старания пойдут насмарку. Что лучше: бедный, но здоровый или богатый, но больной? Выбирать вам!

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Самый неудачный знак зодиака №2: Стрелец

В год Крысы 2020 Стрельцов подстерегают финансовые дыры. Сколько бы вы ни зарабатывали, все время будут возникать непредвиденные ситуации, требующие денег или больших денег. При этом вы все время будете хвататься за сомнительные предложения и даже задумываться о смене работы. Вот только проблему это не решит, а лишь добавит хлопот. Постарайтесь пересмотреть свой бюджет и чаще полагайтесь на собственную интуицию.

Самый несчастливый знак зодиака №1: Скорпион

В погоне за легкими деньгами, карьерным ростом или авантюрными приключениями Скорпионы в 2020 году рискуют не раз наломать дров, в том числе и в личных отношениях. Ваш язык – это ваш враг, и порою достаточно серьезный. Вы, даже не задумываясь, можете обидеть близкого человека и в результате разорвать отношения и остаться в полном одиночестве. А вот склеивать утраченную любовь будет очень непросто.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

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