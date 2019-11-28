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Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых удачливых знаков зодиака

Кому повезет в 2020 году Белой Крысы: астрологический прогноз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Самый везучий знак зодиака
Самый везучий знак зодиака
Фото: Depositphotos

Близится Новый год 2020. Он придет к нам поз знаком Белой Металлической Крысы, а она, как известно, отличается мудростью, бережливостью, расчетливостью и умом. Кому же из знаков зодиака он принесет успех и благополучие во всех сферах жизни? Кто будет кататься, как сыр в масле и станет самым удачливым в наступающем году? Узнайте в нашем астрологическом прогнозе на 2020 год.

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В целом, несмотря на то, что 2020 год – високосный и наполнен таинственностью и суевериями, он обещает быть вполне успешным для большинства знаков зодиака. Но если одним карьерный взлет и финансовое благополучие будет даваться ценой больших усилий и плодотворной работы, как например, у Овна или Тельца, то у других может подкачать здоровье или сфера личной жизни, как у Девы или Скорпиона. Кто же из зодиакального круга достоин называться везунчиком в год Белой Крысы? Кому все богатства жизни будут даваться, как по мановению волшебной палочки?

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  • Самый счастливый знак зодиака №3: Водолей

Водолеи в год Крысы могут похвастаться завидной стабильностью во многих сферах жизни – от работы и финансов до личной жизни. Они как будто впадут в состояние умиротворенности, покоя и полного штиля. Карьера, прибыль и здоровье в полном порядке. Чего еще желать? А когда наступит время отпуска, вы сможете придумать интересный отдых для всей семьи и воплотить в жизнь давно вынашиваемые планы.

  • Самый везучий знак зодиака №2: Рак

У Раков в 2020 году открывается просто сказочная перспектива подъема по карьерной лестнице, а также финансового взлета. Несмотря на вашу природную медлительность, вы сумеете обойти конкурентов и занять хорошее место в сфере бизнеса. У окружающих будет создаваться впечатление, что все богатства жизни сами плывут к вам в руки, и вас часто будут называть везучим человеком.

  • Самый удачливый знак зодиака №1: Рыбы

Волна обновлений 2020 года подхватит Рыб и добавит ярких позитивных эмоций во всех главных сферах жизни. Вас порадует установление дружеского и партнерского общения и знакомств. Также Белая Крыса предоставим вам все шансы выстроить свою карьеру, как вы того пожелаете. А семья порадует стабильностью и романтическими чувствами. Да и отдых получится просто потрясающим.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

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