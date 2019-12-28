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Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 знаков, которым совершенно не повезет в любви

Каким знакам зодиака не повезет в личной жизни в 2020 году Белой Крысы: астрологический прогноз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:09
Кому не повезет в любви в год Крысы 2020
Кому не повезет в любви в год Крысы 2020
Фото: Depositphotos

В канун приближающегося Нового года 2020, который придет к нам под знаком Белой Металлической Крысы, многие люди интересуются, насколько опасным и неудачным будет этот период для развития отношений, любви и чувств. Ведь, как известно, високосный год считается не самым лучшим периодом для самой чувственной сферы жизни.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

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Кому же больше других не повезет в любви в год Крысы? Кто из знаков зодиака познает разочарование и погрузится в тоску из-за неразделенных чувств, возможного предательства или измены? Узнайте в нашем астрологическом прогнозе на 2020 год.

В целом, несмотря на то, что 2020 год – високосный и наполнен таинственностью и суевериями, он обещает быть вполне успешным для большинства знаков зодиака. Одним он принесет уверенный карьерный взлет и финансовое благополучие, как, например, Деве и Близнецам. Другие познают неимоверное счастье и почти утонут в страсти, как Лев и Козерог. А кто-то, наоборот, будет полон разочарования и печали в любви и отношениях. Кто же эти невезучие представители зодиакального круга в год Белой Крысы?

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  • Знак зодиака №3, которому не повезет в любви: Телец

Складывается такое впечатление, что все внимание Тельцов в 2020 году будет сосредоточено исключительно на карьере и бизнесе. Это, безусловно, занятия важные. Но они не должны отвлекать вас от чувственной сферы, отнимая все силы и настроение. Крыса мгновенно отреагирует на вашу холодность по отношению к любимому человеку, и вы будете наказаны ответной реакцией с его стороны. Вряд ли вас обрадует равнодушие и безразличие второй половинки.

  • Знак зодиака №2, которому не повезет в любви: Овен

В 2020 году Овнам придется постоянно отстаивать свои чувства и бороться за любовь. Вам ничего не дается без труда, да и конкурентов вокруг хватает. За малейшее проявление лени или отчужденности Крыса будет ощутимо и болезненно наказывать. Вы готовы простить измену? Так что если вы хотите сохранить отношения и не упустить свое личное счастье, приготовьтесь к нелегкой борьбе за любимого человека.

  • Знак зодиака №1, которому не повезет в любви: Скорпион

Острые на язык Скорпионы в 2020 году рискуют опрометчиво обидеть любимого человека. Да и во время нового романтического знакомства кому понравится ваш сарказм? Думайте, что и кому вы говорите, иначе рискуете дойти до разрыва отношений буквально на пустом месте. Крыса не потерпит от вас язвительности и может больно наказать неожиданным одиночеством. А восстанавливать разбитую любовь будет совсем непросто.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на год 2020

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