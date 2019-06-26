Гороскоп на июль 2019 для знака Лев: постарайтесь больше доверять людям
Астрологический прогноз на июль 2019 для знака Лев
Какой астрологический прогноз на июль 2019 обрадует или озадачит представителей знака Льва? В каких жизненных сферах стоит максимально выложиться и проявить себя, чтобы получить желаемые результаты? Читайте гороскоп на июль 2019 для знака Лев.
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- Гороскоп на июль 2019 для знака Лев: работа
Вам будет гораздо легче работать, если вы все разложите по полочкам и структурируете свой рабочий процесс. Хаос и неразбериха в документах еще никому не приносили пользы, особенно в делах бизнеса. Также немаловажным пунктом станет пунктуальность и самодисциплина. Партнеры ценят ответственных людей.
- Гороскоп на июль 2019 для знака Лев: финансы
Июль 2019 – подходящее время для совершения крупных покупок в дом, а также для серьезных вложений в бизнес и собственный имидж. Только не забывайте, что на первом месте должно стоять качество, а не цена. Не стоит экономить на знаковых вещах, иначе потом придется переплачивать за ремонт или усовершенствование.
- Гороскоп на июль 2019 для знака Лев: здоровье
Тем Львам, у которых имеются проблемы хронического характера, стоит обратить на них внимание в июле 2019 – возможно обострение. Лучше пойти на опережение и провести профилактику, чем пытаться избавиться от тяжелых последствий. Старайтесь избегать длительного пребывания на летнем солнце.
- Гороскоп на июль 2019 для знака Лев: отношения
Попробуйте расслабиться и больше доверять людям. Часто мы рисуем проблему там, где ее нет. Ваше приподнятое настроение привлечет в вашу жизнь больше позитивных людей, с которыми будет интересно провести время как на работе, так и в часы досуга. Отложите в сторону критику и не скупитесь на похвалу.
- Гороскоп на июль 2019 для знака Лев: любовь
Ощущение доверия и расслабления должно коснуться и любовной сферы. Не ждите от партнера подвоха, но и сами не ищите поводов для претензий. Вот увидите: хрупкий мир ваших отношений реанимируется буквально на глазах. Прислушивайтесь к любимому человеку, старайтесь делать то, что ему нравится, и вам тоже это придется по вкусу.
- Гороскоп на июль 2019 для знака Лев: отдых
Любой вид отдыха пойдет вам на пользу и в удовольствие, если он пройдет вместе со второй половинкой. Рай в шалаше, будь он в фешенебельном отеле или в палатке на берегу – это как раз про вас. Уделяйте больше времени друг другу, и вы сможете взаимно подпитаться энергией. А расходуемые друг на друга силы – удесятерятся.
Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.
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