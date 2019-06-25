Гороскоп на июль 2019 для знака Рак: совместный отдых сплотит вас с вашей половинкой
Астрологический прогноз на июль 2019 для знака Рак
Насколько благоприятным и позитивным будет июль 2019 для Раков? Где им следует проявить лояльность, а в какой сфере заявить о себе, чтобы достичь хороших результатов? Читайте подробный гороскоп на июль 2019 для знака Рак.
Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:
- Работа
Как бы вам ни хотелось все успеть, но одной точкой на двух стульях усидеть будет очень затруднительно. Не забывайте, что помимо работы есть и другие ценности в жизни, не менее интересные. Так что убавьте свой трудовой пыл, тем более что на работе уже все хорошо налажено, и там продержатся без вас какое-то время.
- Финансы
Вокруг так много соблазнов, а кошелек всего один. Даже если он кажется вам бездонным, не торопитесь спускать все запасы в один момент и даже месяц. Тратить легко и приятно, но вот зарабатывать такую сумму вам придется достаточно долго. Если не уверены в своей стойкости, доверьте финансы своей половинке.
- Здоровье
Главный рецепт июля 2019 для Раков, который спасет чуть ли не от любого недуга – это минимум отрицательных эмоций. Ведь, как известно, все болезни – от нервов. Старайтесь не поддаваться мнительности и поменьше слушайте чужих советов о нетрадиционных способах чудодейственного излечения.
- Отношения
Постоянная работа и разговоры на деловую тему вас вскоре утомят, а потому вам лучше на какое-то время взять тайм-аут, отойти от дел и свести круг общения к минимуму. Тем более что часть обязанностей вы смело сможете делегировать своим опытным коллегам – они не подведут, а вам будет легче.
- Любовь
Будьте готовы к тому, что ваша половинка останется недовольной вашими частыми отлучками и долгими засиживаниями на работе. Если хотите гармонии в семье – уделяйте ей больше времени. А вот одиноким представителям знака Рак звезды советуют проявлять инициативу и не стесняться говорить о своих чувствах.
- Отдых
Постарайтесь выделить время на отдых в своем плотном графике и запланировать круиз на июль 2019. Причем, от вас потребуется всего лишь согласие, а всю организацию, выбор места, покупку билетов и даже упаковывание чемоданов возложит на себя ваша половинка. Вам обоим необходим этот отпуск.
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