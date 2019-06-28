Гороскоп на июль 2019 для знака Весы: пришло время любви и релакса

Астрологический прогноз на июль 2019 для знака Весы

Весы Фото: Сегодня

Желаете узнать, насколько удачливым и стабильным будет июль 2019 для Весов? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом на середину лета для представителей этого знака. Читайте подробный гороскоп на июль 2019 для знака Весы.

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Гороскоп на июль 2019 для знака Весы: работа

Работать в июле 2019 Весам совершенно не хочется. Сказывается накопившаяся усталость: вы будете рассеянны, не собраны и рискуете натворить чудес в документации или технологическом процессе. И не стоит во всем надеяться на фортуну – она может быть переменчива, особенно если не прилагать никаких усилий.

Гороскоп на июль 2019 для знака Весы: финансы

В плане финансов июль 2019 для Весов – везучий месяц. Т.е. в буквальном смысле слова вам повезет, если вы не побоитесь пойти на риск или авантюру. Чтобы проверить это, для начала хотя бы купите лотерейный билет. Но это не значит, что нужно расслабляться и отказываться от основного источника доходов.

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Гороскоп на июль 2019 для знака Весы: здоровье

Следите за своим эмоциональным здоровьем и настроением – они главные критерии вашего хорошего самочувствия в июле 2019. Если ощущаете раздражительность или апатию – попейте успокоительное. В остальном же состояние вашего здоровья в этом месяце не принесет никаких хлопот и неожиданностей.

Гороскоп на июль 2019 для знака Весы: отношения

Вас могут незаслуженно оговорить, из-за чего вы замкнетесь в себе и станете предвзято относиться к окружающим. Но не стоит всех грести под одну гребенку – люди разные, и каждый человек по-своему заслуживает вашего внимания к себе. Наоборот, старайтесь вести себя со всеми так, какого отношения хотели бы к себе.

Гороскоп на июль 2019 для знака Весы: любовь

Этот месяц отлично подходит для развития любовных отношений. Вы ощущаете необыкновенное единение и гармонию со своим избранником, потому что вам кажется, что этот человек понимает вас лучше, чем кто-либо другой из окружающих. Старайтесь как можно дольше сохранить в себе это чувство.

Гороскоп на июль 2019 для знака Весы: отдых

Вам стоит отдыхать и релаксировать при первой же удобной возможности. Лучше всего – отправиться в отпуск. На море, на дачу, в круиз, в деревню к дальним родственникам – главное сменить обстановку и атмосферу, что позволит отвлечься от накопившихся проблем и поднадоевшей работы.

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