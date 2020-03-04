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Гороскоп на март 2020: ТОП-3 самых богатых знаков зодиака

Кто разбогатеет в марте 2020 года: астрологический прогноз

Ольга Козачок
Сегодня, 11:00

Будет ли март 2020 денежным, богатым и щедрым для представителей разных знаков зодиака? Для кого начало весны станет финансово успешным, кто заметно разбогатеет и получит прибыль, а кому придется экономить, чтобы свести концы с концами? Узнайте в нашем астрологическом денежном прогнозена март 2020 года.

Какие знаки зодиака разбогатеют
Какие знаки зодиака разбогатеют
Фото: Pexels

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  • Самый богатый знак зодиака №3: Рыбы

В марте 2020 Рыбы проявят легкость в тратах и покупках, особенно предметов искусства или вещей для творческих занятий. А в конце месяца вас ждет неожиданное пополнение бюджета, связанное с дальними родственниками.

  • Самый богатый знак зодиака №2: Близнецы

Близнецов будет переполнять уверенность в завтрашнем дне. В марте 2020 вероятны крупные приобретения недвижимости. Большинство ваших капиталовложений будут успешными и в будущем принесут солидные плоды.

  • Самый богатый знак зодиака №1: Козерог

У Козерогов соотношение расходов и доходов в марте 2020 можно назвать идеальным: вы зарабатываете на свои потребности, которые совпадают с вашими желаниями. Так что вы даже можете повысить планку своих желаний.

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