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Гороскоп на март 2020: ТОП-3 самых удачливых знаков зодиака

Каким знакам зодиака больше всего повезет в марте 2020 года: астрологический прогноз

Ольга Козачок
Сегодня, 11:20

Начало весны – пора расцвета и пробуждения, планов и реализации, успеха и движения, радости и оптимизма во всех сферах жизни. Многие люди надеются в первом весеннем месяце на приятные новости, перемены к лучшему, развитие и гармонию, взаимопонимание и удачу. Кто же из знаков зодиака окажется настоящим везунчиком в марте 2020? Узнайте в нашем астрологическом прогнозе о самых удачливых знаках зодиака.

Гороскоп удачи и везения
Гороскоп удачи и везения
Фото: Pexels

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  • Самый удачливый знак зодиака №3: Лев

У Львов в марте 2020 наступает хороший период для выступлений и высказывания своих мыслей – ваша энергия и инициатива будут направлены на продуктивную деятельность. В этом месяце вы можете получить наследство. А в личной сфере прекрасно развиваются отношения с супругом – выгодный брак или удачное решение семейных проблем.

  • Самый удачливый знак зодиака №2, которому повезет в любви: Козерог

Март 2020 – плодотворный месяц для Козерогов, особенно для смелых и настойчивых работников, которых ждет неизменный успех и признание. Соотношение расходов и доходов в начале весны у вас просто идеально: вам с головой хватает на все потребности, которые совпадают с вашими желаниями.

  • Самый удачливый знак зодиака №1, которому повезет в любви: Дева

Предприимчивым и честолюбивым Девам март 2020 предвещает славу и популярность. Вы сможете выступать в качестве самостоятельных предпринимателей и прожить безбедно весь месяц. В личной жизни вы перейдете на новый, более качественный уровень, который принесет изобилие в удовольствиях, чувственной сфере и любви.

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