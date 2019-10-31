Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Козерог: отнеситесь к проблемам философски

Астрологический прогноз на ноябрь 2019 для знака Козерог

Козерог Фото: Сегодня

Какие предсказания от звезд ожидают знак Козерога в ноябре 2019? На что стоит обратить внимание, чего остерегаться, а в каких сферах жизни следует проявить настойчивость и силу воли? Читайте гороскоп на ноябрь 2019 для знака Козерог.

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Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Козерог: работа

Далеко не всегда наши планы совпадают с планами звезд. Так что лучше относиться ко всему философски или просто переждать неприятный период. Это в полной мере касается Козерогов в ноябре 2019. А вот рисковать работать в малоизученной отрасли или с незнакомыми людьми не стоит.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Козерог: финансы

Если у вас есть припасенные средства – лучше их не транжирить на пустяки, а продуманно вложить в собственное развитие. Неприятный период безденежья вскоре пройдет, и вы с новыми силами будете способны творить, создавать и зарабатывать, так что ваши расходы полностью окупятся.

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Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Козерог: здоровье

Звезды настоятельно рекомендуют Козерогам в ноябре 2019 заняться своей системой пищеварения. Следите за рационом, отдавайте предпочтение витаминам и ни в коем случае не допускайте переедания – это может негативно сказаться на вашем самочувствии.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Козерог: отношения

Возможные проблемы в сфере бизнеса никоим образом не должны негативно влиять на ваши взаимоотношения с окружающими. Наоборот – находясь среди людей и общаясь с новыми знакомыми, вы запросто сможете получить полезные контакты, которые пригодятся в вашей работе.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Козерог: любовь

Ноябрь 2019 – благоприятный период, который позволит Козерогам расставить все точки над і. Если вы задумывались над разрывом – делайте это без сожаления. А если до сих пор не решались признаться в любви, наберитесь, наконец, смелости – от вас ждут этих заветных слов.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Козерог: отдых

Постарайтесь обязательно найти способ, чтобы побаловать себя. Вам будет полезно учиться проще смотреть на жизнь, и тогда она сама повернется к вам с улыбкой на устах. Если идет дождь – это не повод грустить. Отправляйтесь в гости или в кинотеатр, а на природу выберетесь, когда станет суше.

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