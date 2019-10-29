Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Лев: у вас появится капитал

Астрологический прогноз на ноябрь 2019 для знака Лев

Лев

Будет ли ноябрь удачливым месяцем для представителей знака Лев? Или, возможно, придется всерьез потрудиться, чтобы получить благосклонность у переменчивой Судьбы? Читайте подробный гороскоп на ноябрь 2019 для знака Лев.

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Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Лев: работа

В ноябре 2019 у Львов наблюдается тенденция реализации давно намеченных планов. Если у вас были какие-то старые наработки, спрятанные в дальний ящик стола за ненадобностью, смело можете вытаскивать их на повестку дня – настало их время. А вот нововведения будут проходить туго.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Лев: финансы

У Львов в ноябре 2019 появится капитал, который желательно вложить в развитие бизнеса или самообразование. А вот с крупными тратами или покупками для дома и семьи лучше повременить – пусть эти деньги поработают на рост вашего благосостояния.

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Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Лев: здоровье

Многие проблемы со здоровьем у Львов будут носить психосоматический характер. Так что не ищите совета у врачей, а лучше загляните внутрь себя – причина кроется в вашем душевном состоянии. Главное – не лукавить самим себе, а честно признаться в своих огрехах.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Лев: отношения

Иногда в отношениях с близкими людьми стоит взять паузу и побыть наедине со своими мыслями. Ноябрь 2019 – именно такой период для Львов. Если вы чувствуете отчуждение со стороны окружающих, не обижайтесь и не портите с ними отношения, просто переждите до лучших времен.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Лев: любовь

У многих представителей знака Льва в ноябре 2019 есть все шансы на благоприятное изменение семейного положения. Отношения, которые прошли проверку временем, наконец-то получится узаконить. А вот семейным Львам звезды советуют не расслабляться и чаще баловать своих возлюбленных.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Лев: отдых

Хороший период для путешествий и дальних поездок. В погоне за свежими впечатлениями Львы также получат новый опыт и интересных попутчиков, отношения с которыми впоследствии смогут перерасти в крепкую дружбу. Обратите внимание на сны – они часто бывают вещими.

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