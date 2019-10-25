Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Овен: хорошее время для налаживания личной жизни

Астрологический прогноз на ноябрь 2019 для знака Овен

Овен Фото: Сегодня

Какой астрологический прогноз на ноябрь 2019 обрадует или озадачит представителей знака Овен? В каких жизненных сферах стоит максимально выложиться и проявить себя, чтобы получить желаемые результаты? Читайте подробный гороскоп на ноябрь 2019 для знака Овен.

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Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Овен: работа

Не старайтесь действовать кому-то в угоду, все равно найдется кто-то, кто останется недоволен вашей работой. Просто идите своей дорогой и больше доверяйте собственной интуиции. А вот при отстаивании своих интересов звезды рекомендуют проявить твердость характера.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Овен: финансы

Расположение планет в ноябре 2019 подарит Овнам хорошие предпосылки для увеличения дохода и роста благосостояния. Это может быть премия за хорошую работу или даже повышение зарплаты. Особенно хорошо пойдут дела в торговле. Потратьте эти деньги на исполнение своих желаний.

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Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Овен: здоровье

Звезды советуют Овнам в ноябре 2019 как можно больше времени находиться в движении и не поддаваться лени. Только так вы сможете ощущать энергию и бодрость во всем организме. Запишитесь в фитнес-зал, танцевальную студию, начните бегать по утрам или хотя бы ходите пешком на работу.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Овен: отношения

Ваша уверенность в себе значительно повысится в ноябре 2019. В любой компании Овны будут блистать своей эрудированностью и оригинальностью. А это всегда привлекает к себе внимание. Так что не время отсиживаться дома – дерзайте в поисках интересных встреч и общения.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Овен: любовь

Ноябрь 2019 – отличное время, чтобы наладить личную жизнь. Овны смогут без особого труда произвести неизгладимое впечатление на объект своих симпатий. При этом заметьте, не вас выбирают, а вы сами решаете и выбираете, с кем строить дальнейшие отношения, а кто вам не интересен.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Овен: отдых

Какой бы вид отдыха вы ни выбрали, старайтесь не проводить его в одиночестве. Оставаясь наедине с самими собой, вы рискуете подпасть под влияние старых воспоминаний и нырнуть в уныние. А вот коллективное времяпровождение скрасит ваше осеннее настроение и прогонит хандру.

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