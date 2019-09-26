Гороскоп на октябрь 2019 для знака Лев: у вас много планов и сил

Астрологический прогноз на октябрь 2019 для знака Лев

Лев

Какие астрологические предсказания ждут Льва в октябре 2019? На что обратить внимание, чего остерегаться, а в каких жизненных сферах стоит проявить настойчивость и упорство? Читайте гороскоп на октябрь 2019 для знака Лев.

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Гороскоп на октябрь 2019 для знака Лев: работа

Пришло время заявить о себе и своих грандиозных планах всему миру или, как минимум, коллективу сотрудников. Если вы чувствуете, что засиделись на старом месте и ощущаете в себе потенциал для большего, то не сомневайтесь в своих силах – у вас все получится.

Гороскоп на октябрь 2019 для знака Лев: финансы

Даже если новые проекты не принесут желаемых дивидендов, ваших старых финансовых запасов вам полнее хватит на жизнь, так что бедствовать в октябре 2019 вы точно не будете. Не скупитесь на подарки любимым и близким людям – им будет приятно.

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Гороскоп на октябрь 2019 для знака Лев: здоровье

Главная проблема Львов в октябре 2019 – это повышенная мнительность. Займитесь своей нервной системой, почаще гуляйте на свежем воздухе, находите больше времени для отдыха и сна. Вот увидите, ваша тревожность нивелируется вместе с проблемами со здоровьем.

Гороскоп на октябрь 2019 для знака Лев: отношения

Удивительная подозрительность вдруг проявится у Львов в октябре 2019. Вы станете искать подвох в словах собеседников, вам будет казаться, что вас пытаются обмануть. На самом деле люди не менялись, а вот в вас сидит проблема, которую следует кардинально решать.

Гороскоп на октябрь 2019 для знака Лев: любовь

Чтобы наладить свою семейную жизнь. Львам в октябре 2019 придется постараться, чтобы выделиться из толпы. Станьте ярче, оденьтесь интереснее, смените тактику поведения, и тогда на вас обратит внимание объект ваших мечтаний. Но не опускайтесь до вульгарности.

Гороскоп на октябрь 2019 для знака Лев: отдых

Да, отдых в середине осени вам просто необходим. Переключение между занятиями и эмоциями, смена рода деятельности или даже полное бездействие – вот чем полезно заняться Львам в октябре 2019 для восстановления сил. А поездки и какую-то активность отложите на потом.

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