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Гороскоп на октябрь 2019 для знака Лев: у вас много планов и сил

Астрологический прогноз на октябрь 2019 для знака Лев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:10
Лев
Лев

Какие астрологические предсказания ждут Льва в октябре 2019? На что обратить внимание, чего остерегаться, а в каких жизненных сферах стоит проявить настойчивость и упорство? Читайте гороскоп на октябрь 2019 для знака Лев.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Лев: работа

Пришло время заявить о себе и своих грандиозных планах всему миру или, как минимум, коллективу сотрудников. Если вы чувствуете, что засиделись на старом месте и ощущаете в себе потенциал для большего, то не сомневайтесь в своих силах – у вас все получится.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Лев: финансы

Даже если новые проекты не принесут желаемых дивидендов, ваших старых финансовых запасов вам полнее хватит на жизнь, так что бедствовать в октябре 2019 вы точно не будете. Не скупитесь на подарки любимым и близким людям – им будет приятно.

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  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Лев: здоровье

Главная проблема Львов в октябре 2019 – это повышенная мнительность. Займитесь своей нервной системой, почаще гуляйте на свежем воздухе, находите больше времени для отдыха и сна. Вот увидите, ваша тревожность нивелируется вместе с проблемами со здоровьем.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Лев: отношения

Удивительная подозрительность вдруг проявится у Львов в октябре 2019. Вы станете искать подвох в словах собеседников, вам будет казаться, что вас пытаются обмануть. На самом деле люди не менялись, а вот в вас сидит проблема, которую следует кардинально решать.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Лев: любовь

Чтобы наладить свою семейную жизнь. Львам в октябре 2019 придется постараться, чтобы выделиться из толпы. Станьте ярче, оденьтесь интереснее, смените тактику поведения, и тогда на вас обратит внимание объект ваших мечтаний. Но не опускайтесь до вульгарности.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Лев: отдых

Да, отдых в середине осени вам просто необходим. Переключение между занятиями и эмоциями, смена рода деятельности или даже полное бездействие – вот чем полезно заняться Львам в октябре 2019 для восстановления сил. А поездки и какую-то активность отложите на потом.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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