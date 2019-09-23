Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на октябрь 2019 для знака Овен: в душе бушуют настоящие страсти

Астрологический прогноз на октябрь 2019 для знака Овен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:52
Овен
Овен
Фото: Сегодня

Насколько благоприятным и позитивным будет октябрь 2019 для Овнов? Где им следует проявить лояльность, а в какой сфере заявить о себе, чтобы достичь хороших результатов? Читайте подробный гороскоп на октябрь 2019 для знака Овен.

Смотрите видео о том, что чувство стиля зависит от знака зодиака:

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Овен: работа

Если вы решили добиться успеха в делах, то откажитесь от стандартной схемы работы. Звезды рекомендуют проявить оригинальность, даже стоя за прилавком. Сделайте свою работу нескучной и покажите остальным, на что способен по-настоящему талантливый человек.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Овен: финансы

Главный критерий финансового успеха в октябре 2019 у Овнов – ничего не откладывать на потом. Так вы сможете зарекомендовать себя перед партнерами как надежный человек, и в этом случае инвестиции потекут к вам рекой. Не спешите транжирить свою прибыль – вложите ее в свой бизнес.

Читайте также:
Денежный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Овен: здоровье

Перепады настроения объясняются достаточно просто: ваш организм постепенно настраивается с летнего режима на зимнюю хандру. А потому для Овнов в октябре 2019 важно не впадать в пессимистическое состояние духа. Очень полезно будет заняться физкультурой, лучше всего – бегом.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Овен: отношения

Будьте готовы к тому, что окружающие к вам будут относиться так, как вы того заслуживаете. Если смотрите на мир через черные очки – откуда взяться розовому цвету? А потому во взаимоотношениях с людьми проявляйте больше света и оптимизма – вы тут же почувствуете отдачу.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Овен: любовь

Несмотря на то, что октябрь – далеко не весенний месяц, в вашей душе будут бушевать настоящие страсти. Волна чувственности пойдет на подъем, иногда просто сметая остатки разума со своего пути. Будьте осторожны: часто под вожделением маскируется обыкновенная иллюзия.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Овен: отдых

В середине осени сам Бог велел проявлять больше интереса ко всякого рода выставкам, концертам, спектаклям, творческим и другим культурным мероприятиям. Там вы чудесно проведете свободное время, познакомитесь с неординарными личностями и, возможно, даже заведете роман.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Магнитные бури в октябре 2019: прогноз на месяц Выходные дни и праздники в октябре 2019 года в Украине Гороскоп на неделю 22-28 сентября для всех знаков зодиака
гороскоп октябрь астрология знаки зодиака гороскоп на месяц
Реклама

Новости партнеров

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил

Популярные статьи

Сегодня, 12:52Шоу-бизнес

Смело! 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

Сегодня, 12:25Travel

Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

Сегодня, 12:07Шоу-бизнес

"Она умирает": появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

Сегодня, 10:17Fun

Раскрыта тайна невесты с "огромными ягодицами": фото

Сегодня, 07:13Events

Сегодня осеннее равноденствие 2019: обряды, ритуалы, традиции

Вчера, 19:11Психология

Гороскоп на неделю 22-28 сентября для всех знаков зодиака

Вчера, 17:39Шоу-бизнес

"Она ни с кем не общается": у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор

Вчера, 12:50Техно

Samsung официально получит Android 10: названы смартфоны

21 сентябряСтиль

Меган Маркл появилась на свадьбе подруги в наряде за 11 тысяч долларов

21 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла повторную операцию

21 сентябряШоу-бизнес

Правда или ложь: что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк

21 сентябряШоу-бизнес

Муж Заворотнюк прокомментировал болезнь актрисы – СМИ

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: душевные поздравления в прозе, стихах и СМС

21 сентябряFun

21 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы 2019: дата, история, традиции

Новости партнеров

Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
«Обнаружен рак»: Розенбаума срочно прооперировали
«Обнаружен рак»: Розенбаума срочно прооперировали
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком?
Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком?
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Что есть до и после тренировки: отвечает звездный тренер
Что есть до и после тренировки: отвечает звездный тренер