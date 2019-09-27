Гороскоп на октябрь 2019 для знака Скорпион: раздражительность отнимает много сил

Астрологический прогноз на октябрь 2019 для знака Скорпион

Скорпион Фото: Сегодня

Какой астрологический прогноз на октябрь 2019 обрадует или огорчит представителей знака Скорпион? В каких сферах жизни следует проявить себя по максимуму, чтобы получить лучшие результаты? Читайте подробный гороскоп на октябрь 2019 для знака Скорпион.

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Гороскоп на октябрь 2019 для знака Скорпион: работа

Октябрь 2019 – подходящий месяц для поиска новых решений, самореализации и развития в профессиональной сфере. Найдите подходящие для вас курсы или семинары – это принесет пользу в вашем продвижении вверх по карьерной лестнице.

Гороскоп на октябрь 2019 для знака Скорпион: финансы

Не жалейте средств на обучение. Оно будет даваться легко, а вложенные деньги вскоре обернутся прибылью от вашей деятельности. Да, пока придется немного подэкономить. Но в октябре вам особенно и не захочется бездумно и нерационально тратить крупные суммы.

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Гороскоп на октябрь 2019 для знака Скорпион: здоровье

Ваше болезненное реагирование на оценку и критику людей принесет свои неутешительные плоды в виде невроза. Чтобы проблема не переросла в осеннюю депрессию, переключитесь на физику: бегайте, занимайтесь зарядкой, начните оздоровительную диету.

Гороскоп на октябрь 2019 для знака Скорпион: отношения

Вы станете очень остро реагировать на критику в свой адрес со стороны окружающих. Вас будет раздражать любое вмешательство в ваше личное пространство. И за ответным словом вы в карман не полезете. Так что октябрь 2019 для Скорпионов обещает быть конфликтным.

Гороскоп на октябрь 2019 для знака Скорпион: любовь

Вам необходимо время для перезагрузки чувств. Не отталкивайте от себя близкого человека, но и не ищите поводов для накала страстей. Это, скорее всего, приведет к негативу, нежели к положительному развитию отношений. А потому выберите спокойную тактику.

Гороскоп на октябрь 2019 для знака Скорпион: отдых

Скорпионам в октябре 2019 нужен отдых в традиционном его понимании – расслабленность и неторопливость. Тише едешь, дальше будешь – таков ваш девиз. Умиротворенность и безэмоциональность позволят вам обрести душевный покой и выбраться из хандры.

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