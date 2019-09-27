Гороскоп на октябрь 2019 для знака Стрелец: ваша энергия бьет ключом

Астрологический прогноз на октябрь 2019 для знака Стрелец

Стрелец Фото: Сегодня

Каким будет астрологический прогноз на октябрь 2019 для Стрельца? В каких сферах он проявит себя наилучшим образом, а где придется сильно постараться, чтобы месяц сложился благоприятно? Читайте подробный гороскоп на октябрь 2019 для знака Стрелец.

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Гороскоп на октябрь 2019 для знака Стрелец: работа

Работа и зарабатывание, увы, отойдут у Стрельцов на второстепенный план в октябре 2019, уступая место занятиям для души. Вам будет интересно проявить себя в творчестве, но эта идея может пойти вразрез с интересами семьи. Вас могут не понять и раскритиковать близкие.

Гороскоп на октябрь 2019 для знака Стрелец: финансы

Чтобы не бедствовать, Стрельцам придется затянуть финансовый пояс в середине осени. Но собственных средств может катастрофически не хватать на жизнь. Обратитесь за поддержкой к друзьям – многие из них вам не откажут и не осудят за смену приоритетов.

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Гороскоп на октябрь 2019 для знака Стрелец: здоровье

На что-что, а вот на здоровье Стрельцы точно жаловаться не будут. Вы полны энергии и оптимизма, в вас бурлят идеи и творческий фонтан. Вы способны ловить наслаждение от зрелища падающей листвы. Так что ни депрессия, ни сезонные болячки вам не страшны.

Гороскоп на октябрь 2019 для знака Стрелец: отношения

Вы будете достаточно ровно и безболезненно относиться к возможной критике в свой адрес. Она вас особо не волнует, потому что увлеченного человека сложно сбить с намеченного курса. А вот новые знакомые будут удивлены вашей целеустремленностью и позитивным настроем.

Гороскоп на октябрь 2019 для знака Стрелец: любовь

Это период испытания ваших чувств на прочность. Мало кто из спутников жизни способен вслепую идти за любимым человеком, не задавая лишних вопросов и не критикуя за различие во взглядах на жизнь. Если же с вами казался именно такой нетребовательный человек – цените это.

Гороскоп на октябрь 2019 для знака Стрелец: отдых

Стрельцам будет не до отдыха и расслабления – они бурлят интересными идеями и фонтанируют творчеством. Так что все свободное время вы будете планировать в связи со своими интересами. Выставки, семинары, мастер-классы – вот популярные и любимые места для вашего посещения.

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