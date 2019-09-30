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Гороскоп на октябрь 2019 для знака Водолей: остерегайтесь мошенников и травм

Астрологический прогноз на октябрь 2019 для знака Водолей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:10
Водолей
Водолей
Фото: Сегодня

Какие предсказания от звезд ожидают знак Водолея в сентябре 2019? На что стоит обратить внимание, чего остерегаться, а в каких сферах жизни следует проявить настойчивость и силу воли? Читайте гороскоп на октябрь 2019 для знака Водолей.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Водолей: работа

Приятный месяц в сфере работы и бизнеса, когда все задачи предельно ясны, разложены по полочкам, и каждая ждет своего исполнения в поставленные сроки. В таких условиях и работать приятно, и продвигать карьеру – легко, и развивать свой бизнес – одно удовольствие.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Водолей: финансы

В целом месяц вы проживете безбедно, ваши источники дохода не подведут. Однако звезды предостерегают Водолеев в октябре 2019 от опасных манипуляций коварных мошенников. Не поддавайтесь искушению легкого заработка, чтобы не стать их очередной жертвой.

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  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Водолей: здоровье

Водолеев поджидает травмоопасный период, так что важно поберечься и неукоснительно придерживаться правил техники безопасности, когда пользуетесь бытовыми приборами и колюще-режущими инструментами. В остальном здоровье вас не побеспокоит.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Водолей: отношения

Особый интерес у Водолеев проявится к общению в виртуальном мире. Вам на какое-то время захочется отойти от шумных коллективов со их своеобразными законами, иерархией и предрассудками. Захочется простоты и дозированности во взаимоотношениях и разговорах.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Водолей: любовь

Приятное время, когда вы с любимым человеком рассуждаете, действуете и даже думаете в унисон. Такая гармония в какой-то момент может даже надоесть, и вам захочется остроты ощущений. В этом случае полезно поискать адреналин также сообща.

  • Гороскоп на октябрь 2019 для знака Водолей: отдых

Кто хорошо работает, тот должен и чудесно отдыхать. Это в полной мере касается Водолеев в октябре 2019. При любом удобном случае берите в охапку любимого человека и отправляйтесь за новыми ощущениями. Межсезонье – хороший период для таких поездок и экскурсий.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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