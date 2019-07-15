Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Точный прогноз на 15 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп по картам Таро Фото: Pixabay

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2019 года, по картам Таро говорит, что у Тельцов появится возможность получить новые знания, а у Весов назревает конфликт с близкими. Читайте гороскоп Таро на 15 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен – карта дня Таро "Туз пентаклей"

Вас ждет замечательный день, который принесет хорошее настроение, силу и энергию. Будьте готовы к различным подаркам, призам и другим приятным сюрпризам в финансовой сфере.

Телец– карта дня Таро "Паж кубков"

В этот день вам представится возможность получить новые и интересные знания, которые пригодятся в будущем. Это наполнит вас творческой энергией и стремлением познавать мир.

Близнецы – карта дня Таро "Умеренность"

Главное в этот день вести себя с окружающими дипломатично и деликатно. Ищите компромиссы в общении с оппонентами, и тогда вы сможете сдвинуть с мертвой точки неразрешимые дела.

Рак – карта дня Таро "Восьмерка мечей"

Вам придется смириться с тем фактом, что вы не сможете контролировать ситуацию. Дела этого дня будут решаться не так, как вам бы того хотелось. А вы ощутите скованность и препятствия.

Лев– карта дня Таро "Король кубков"

Этот день обещает активное и тесное общение с близкими людьми, друзьями, родней и возлюбленными. Вы можете смело положиться на знакомого вам влиятельного мужчину.

Дева– карта дня Таро "Маг" (в перевернутом положении)

В этот день вам лучше не участвовать в решении важных вопросов, потому что вы неадекватно воспринимаете ситуацию и склонны к совершению ошибок. Отложите все на другой день.

Весы– карта дня Таро "Королева кубков" (в перевернутом положении)

Будьте готовы к тому, что вы не сможете найти общий язык с родными и близкими. Вас ждут конфликты, спровоцированные женщиной. Старайтесь не поддаваться на провокации.

Скорпион– карта дня Таро "Девятка кубков"

Вас ждет отличный день, события, которого принесут позитивные эмоции. Их спектр велик: от хороших новостей до приятного подарка. И вы будете чувствовать себя счастливым человеком.

Стрелец – карта дня Таро "Двойка жезлов"

День умственного труда, обучения, обдумывания и построения планов на будущее. Даже самые фантастические мечты этого дня способны превратиться в реальность, если очень захотеть.

Козерог– карта дня Таро "Рыцарь мечей"

Будьте готовы к тому, что вы попадете в сложную или не очень приятную ситуацию. Но вам на помощь придет знакомый вам мужчина, которому вы сможете в полной мере довериться.

Водолей– карта дня Таро "Паж пентаклей"

Новые знакомства и встречи этого дня принесут пользу вашему материальному положению. Не отказывайтесь от заманчивого предложения, касающегося бизнеса, карьеры или денег.

Рыбы– карта дня Таро "Семерка мечей"

Обстоятельства этого дня дадут возможность действовать не очень правдивыми методами ради достижения поставленной цели. Имейте в виду, что вы рискуете нанести урон своей репутации.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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