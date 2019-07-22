Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Точный прогноз на 22 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп по картам Таро Фото: Pixabay

Гороскоп на сегодня, 22 июля 2019 года, по картам Таро говорит, что Девы могут в полной мере насладиться результатом своих трудов, а у Скорпионов настал отличный день для любви. Читайте гороскоп Таро на 22 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен – карта дня Таро "Тройка кубков"

В этот день вы ощутите эмоциональный подъем и позитивные чувства от осуществления задуманных идей и планов. Обязательно поделитесь своей радостью с близкими.

Телец– карта дня Таро "Рыцарь кубков" (в перевернутом положении)

День достаточно сложный и противоречивый для любовных отношений. Ваши чувства ждет проверка на прочность из-за ревности, спровоцированной вашим любимым человеком.

Близнецы – карта дня Таро "Девятка кубков"

Вас ждет отличный день, события, которого принесут позитивные эмоции. Их спектр велик: от хороших новостей до приятного подарка. И вы будете чувствовать себя счастливым человеком.

Рак – карта дня Таро "Башня"

Этот день считается крайне неблагоприятным, когда задуманные планы рушатся, а дела и люди, в которых вы были уверены, подводят. При этом все происходит по независящим от вас причинам.

Лев– карта дня Таро "Паж мечей"

Этот день не позволит вам расслабляться и заставит отбиваться от нападок со стороны окружающих. Но это позитивно отразится на вашем настрое, добавляя энергии и азарта.

Дева– карта дня Таро "Четверка жезлов" (в перевернутом положении)

Наконец настал период, когда вы в полной мере можете насладиться результатом своих трудов. Ваши усилия не прошли даром, вы будете довольны собой, но расслабляться пока рано.

Весы– карта дня Таро "Королева жезлов" (в перевернутом положении)

Будьте готовы к непредвиденным трудностям в делах, спровоцированным влиятельной женщиной. Из-за этого какие-то планы придется перенести на другой день.

Скорпион– карта дня Таро "Влюбленные"

Это отличный день для любви. Ваши старания, направленные на партнера, не пройдут незамеченными и принесут хорошие плоды. Не бойтесь признаваться в своих чувствах.

Стрелец – карта дня Таро "Император"

В этот день в полной мере почувствуете себя хозяином положения. Ситуация будет развиваться под вашим контролем и в любой борьбе вы способны выйти безоговорочным победителем.

Козерог– карта дня Таро "Пятерка жезлов"

Главной мотивацией дня в рабочих вопросах будет дух соревнования и соперничества. Вам предстоит все время доказывать окружающим свое превосходство и компетентность.

Водолей– карта дня Таро "Колесо Фортуны"

Удачный день, который может преподнести приятные сюрпризы и подарки судьбы, особенно в том месте, где вы меньше всего этого ожидаете. Будьте благодарны судьбе за такой поворот.

Рыбы– карта дня Таро "Тройка жезлов"

В вашей жизни намечается начало нового плодотворного этапа. Если вы что-то задумали, ваши планы успешно реализуются. Но помните: ничего не дается даром, блага нужно заслужить.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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