Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака
Точный прогноз на 24 июля для всех знаков зодиака по картам Таро
Гороскоп на сегодня, 24 июля 2019 года, по картам Таро говорит, что у Львов все задуманное исполнится, а у Водолеев пришло время перемен к лучшему. Читайте гороскоп Таро на 24 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен – карта дня Таро "Семерка мечей" (в перевернутом положении)
Будьте бдительны в этот день, потому что ваша рассеянность и чрезмерная доверчивость может спровоцировать неприятности. Но вам под силу вернуть утраченные позиции и репутацию.
Телец– карта дня Таро "Верховная Жрица"
Сложно логически объяснить ваши поступки, но вот интуиция в этот день вас не подведет. Не бойтесь, если ваши действия покажутся кому-то странными и непоследовательными.
Близнецы – карта дня Таро "Повешенный" (в перевернутом положении)
День, наполненный праздной ленью. Вам сложно что-то делать, и вы всячески будете отрекаться от решения проблем, которые зависят только от вас. Но само все не решается.
Рак – карта дня Таро "Император"
В этот день в полной мере почувствуете себя хозяином положения. Ситуация будет развиваться под вашим контролем и в любой борьбе вы способны выйти безоговорочным победителем.
Лев– карта дня Таро "Двойка жезлов"
День умственного труда, обучения, обдумывания и построения планов на будущее. Даже самые фантастические мечты этого дня способны превратиться в реальность, если очень захотеть.
Дева– карта дня Таро "Дьявол"
День полон искушений и соблазнов, перед которыми будет сложно устоять. Но не забывайте, что за нарушение установленных законов и правил впоследствии придется всерьез расплачиваться.
Весы– карта дня Таро "Четверка жезлов"
В этот день будьте готовы к приятным известиям и удаче. То дело, над которым вы усердно работали, даст свои положительные результаты. День принесет определенность.
Скорпион– карта дня Таро "Королева пентаклей"
Судьба решила щедро наградить вас. В этот день ваше материальное положение может ощутимо и надолго улучшиться. Немаловажную роль в этом сыграет какая-то влиятельная женщина.
Стрелец – карта дня Таро "Шестерка жезлов" (в перевернутом положении)
Ваша неуверенность в себе станет причиной того, что ваши планы не смогут претвориться в жизнь. Препятствия, проблемы и задержки будут на каждом шагу. У вас появился недоброжелатель.
Козерог– карта дня Таро "Мир"
Используя искренность и открытость, вы сможете подобрать ключ к сердцу своего собеседника. Перед вами будут открыты любые двери. Не упустите шанс осуществить свои желания.
Водолей– карта дня Таро "Пятерка кубков" (в перевернутом положении)
Если в последнее время вы часто огорчались, то пришло время перемен к лучшему. Благодаря тому, что вам удастся восстановить душевный комфорт, вы обретете уверенность в себе.
Рыбы– карта дня Таро "Туз кубков" (в перевернутом положении)
Вам следует проявить осмотрительность в сфере чувств и отношений. В этот день часто возникают конфликты и недопонимание даже между близкими и родными людьми.
Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.
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