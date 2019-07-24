Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Точный прогноз на 24 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп по картам Таро Фото: Pixabay

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2019 года, по картам Таро говорит, что у Львов все задуманное исполнится, а у Водолеев пришло время перемен к лучшему. Читайте гороскоп Таро на 24 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен – карта дня Таро "Семерка мечей" (в перевернутом положении)

Будьте бдительны в этот день, потому что ваша рассеянность и чрезмерная доверчивость может спровоцировать неприятности. Но вам под силу вернуть утраченные позиции и репутацию.

Телец– карта дня Таро "Верховная Жрица"

Сложно логически объяснить ваши поступки, но вот интуиция в этот день вас не подведет. Не бойтесь, если ваши действия покажутся кому-то странными и непоследовательными.

Близнецы – карта дня Таро "Повешенный" (в перевернутом положении)

День, наполненный праздной ленью. Вам сложно что-то делать, и вы всячески будете отрекаться от решения проблем, которые зависят только от вас. Но само все не решается.

Рак – карта дня Таро "Император"

В этот день в полной мере почувствуете себя хозяином положения. Ситуация будет развиваться под вашим контролем и в любой борьбе вы способны выйти безоговорочным победителем.

Лев– карта дня Таро "Двойка жезлов"

День умственного труда, обучения, обдумывания и построения планов на будущее. Даже самые фантастические мечты этого дня способны превратиться в реальность, если очень захотеть.

Дева– карта дня Таро "Дьявол"

День полон искушений и соблазнов, перед которыми будет сложно устоять. Но не забывайте, что за нарушение установленных законов и правил впоследствии придется всерьез расплачиваться.

Весы– карта дня Таро "Четверка жезлов"

В этот день будьте готовы к приятным известиям и удаче. То дело, над которым вы усердно работали, даст свои положительные результаты. День принесет определенность.

Скорпион– карта дня Таро "Королева пентаклей"

Судьба решила щедро наградить вас. В этот день ваше материальное положение может ощутимо и надолго улучшиться. Немаловажную роль в этом сыграет какая-то влиятельная женщина.

Стрелец – карта дня Таро "Шестерка жезлов" (в перевернутом положении)

Ваша неуверенность в себе станет причиной того, что ваши планы не смогут претвориться в жизнь. Препятствия, проблемы и задержки будут на каждом шагу. У вас появился недоброжелатель.

Козерог– карта дня Таро "Мир"

Используя искренность и открытость, вы сможете подобрать ключ к сердцу своего собеседника. Перед вами будут открыты любые двери. Не упустите шанс осуществить свои желания.

Водолей– карта дня Таро "Пятерка кубков" (в перевернутом положении)

Если в последнее время вы часто огорчались, то пришло время перемен к лучшему. Благодаря тому, что вам удастся восстановить душевный комфорт, вы обретете уверенность в себе.

Рыбы– карта дня Таро "Туз кубков" (в перевернутом положении)

Вам следует проявить осмотрительность в сфере чувств и отношений. В этот день часто возникают конфликты и недопонимание даже между близкими и родными людьми.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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