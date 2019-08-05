Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Точный прогноз на 5 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп по картам Таро Фото: Pixabay

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2019 года, по картам Таро говорит, что Тельцов ждет многообещающий день, а от Дев потребуются решительные действия. Читайте гороскоп Таро на 5 августа 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен– карта дня Таро "Десятка кубков"

Великолепный день, о котором влюбленные пары могут только мечтать. Лучше всего провести его вместе со своей семьей и любимыми людьми. Гармония и взаимопонимание вам обеспечены.

Телец– карта дня Таро "Солнце"

Вас ждет многообещающий день. Ведь Солнце – это одна из самых счастливых карт Таро. Все ваши дела будут складываться удачно, и вы останетесь довольны плодами своих трудов.

Близнецы – карта дня Таро "Жрец" (в перевернутом положении)

Можете не удивляться, если этот день будет развиваться совсем по другому сценарию и не так, как вы планировали. Во всем виновата ваша неорганизованность, отвлеченность и рассеянность.

Рак – карта дня Таро "Рыцарь жезлов" (в перевернутом положении)

Этот день потребуют от вас энергичных, быстрых и решительных действий. Промедление может вам дорого стоить. При этом не стоит доверять коллегам или партнерам по бизнесу.

Лев– карта дня Таро "Семерка мечей"

Обстоятельства этого дня дадут возможность действовать не очень правдивыми методами ради достижения поставленной цели. Имейте в виду, что вы рискуете нанести урон своей репутации.

Дева– карта дня Таро "Восьмерка кубков"

В этот день обстоятельства потребуют от вас решительных действий. Не исключено, что вы попадете в тупик, и вам придется бросить все и двигаться в противоположном направлении.

Весы– карта дня Таро "Девятка жезлов" (в перевернутом положении)

Главный принцип дня – настоять на своем, не уступить и проявить максимальное упрямство. Будьте осторожнее, потому что из-за этого может пострадать и ваш бизнес, и ваши отношения.

Скорпион– карта дня Таро "Пятерка кубков"

Это не лучший день для вас. Велик риск разочарования в важных вещах или дорогих вам людях. Ваши надежды не сбудутся. Но не стоит чересчур все драматизировать. Все поправимо.

Стрелец– карта дня Таро "Четверка жезлов"

В этот день будьте готовы к приятным известиям и удаче. То дело, над которым вы усердно работали, даст свои положительные результаты. День принесет определенность.

Козерог– карта дня Таро "Паж жезлов"

Готовьтесь к положительным переменам в деловой сфере. Диапазон велик – от смены работы до ремонта дома. Вы движетесь в верном направлении, и будете за это сполна вознаграждены.

Водолей– карта дня Таро "Король пентаклей"

Этот день даст вам отличные возможности для обогащения и улучшения материального положения. Старайтесь не портить отношения с людьми, от которых вы зависимы.

Рыбы– карта дня Таро "Звезда"

Удачный день, когда все дела удаются легко и спокойно. Вы будете ощущать гармонию в себе и окружающем мире и сможете получить удовольствие от самых простых вещей и событий.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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