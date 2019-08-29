Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Близнецы: наслаждайтесь гармонией личных отношений

Астрологический прогноз на сентябрь 2019 для знака Близнецы

Близнецы Фото: Сегодня

Какой астрологический прогноз на сентябрь 2019 обрадует или озадачит представителей знака Близнецы? В каких жизненных сферах стоит максимально выложиться и проявить себя, чтобы получить желаемые результаты? Читайте подробный гороскоп на сентябрь 2019 для знака Близнецы.

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Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Близнецы: работа

Пора-пора выходить из рамок устоявшихся шаблонов и условностей. Если вы стремитесь к высотам в своей карьере, то, прежде всего, прислушивайтесь к собственным желаниям, а уже потом сравнивайте их с критическим мнением окружающих.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Близнецы: финансы

Близнецам в сентябре 2019 следует остерегаться обмана и краж не только в буквальном, но и в переносном смысле. Не берите с собой крупную сумму налички, не рассказывайте никому номера своих счетов и вообще – бережнее относитесь к своим финансам.

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Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Близнецы: здоровье

Если в сентябре 2019 у вас появится желание поэкспериментировать с народными методами лечения и профилактики болезней, то для начала поинтересуйтесь отзывами тех людей, которые испытали это на себе. Иначе вы рискуете получить новую проблему.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Близнецы: отношения

Разговоры с окружающими не клеятся, отношения не достигают желаемого консенсуса, а все потому, что вы решительно настроены на собственную волну. В такие моменты желательно побыть наедине с самим собой и без свидетелей разобраться в своих стремлениях.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Близнецы: любовь

Личная жизнь в сентябре – это ваша отдушинка и надежная крепость посреди бушующих страстей в других сферах жизни. Здесь все надежно, гармонично и на удивление – спокойно. Будьте готовы к радостному событию, которое еще больше сблизит вас с вашей половинкой.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Близнецы: отдых

Для полноты ощущений, многообразия ощущений и впечатлений Близнецам вредно надолго засиживаться дома, особенно в начале осени. Воспользуйтесь прекрасным временем бархатного сезона и отправляйтесь куда-нибудь за город или даже за пределы страны.

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