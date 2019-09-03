Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Козерог: вам придется ревновать

Астрологический прогноз на сентябрь 2019 для знака Козерог

Козерог Фото: Сегодня

Каким будет астрологический прогноз на сентябрь 2019 для Козерога? В каких сферах он проявит себя наилучшим образом, а где придется сильно постараться, чтобы месяц сложился благоприятно? Читайте гороскоп на сентябрь 2019 для знака Козерог.

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Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Козерог: работа

Сентябрь 2019 для представителей знака Козерог станет переломным месяцем. Если ранее вы не придавали значения какому-то технологическому процессу, то сейчас пришло время ради дела освоить все ускоренными темпами и даже начинать с нуля.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Козерог: финансы

Можете рассчитывать на дивиденды, скидки и разнообразные акции в этом месяце. У вас на них просто нюх! Вообще сентябрь 2019 – легкий и прибыльный период для Козерогов, а покупки будут совершаться легко, принося радость и удовлетворение.

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Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Козерог: здоровье

Следите за состоянием артериального давления – именно его перепады могут спровоцировать головные боли и общее недомогание в начале осени. А еще не гуляйте под осенним дождем без зонта – только простуды вам и не хватало!

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Козерог: отношения

Будьте готовы к тому, что от вас захотят скрыть какую-то важную информацию – то ли с целью обмана, то ли с желанием огородить вас от переживаний и проблем. Так что прежде чем высказывать свою обиду и претензии, выясните истинные мотивы.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Козерог: любовь

Общаясь со своей второй половинкой, держите ухо востро и прислушивайтесь к телефонным звонкам. Велика вероятность, что ваш любимый человек будет интересен не только вам. Так что проявите особую внимательность и чуткость к его просьбам и желаниям.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Козерог: отдых

Лучшим вариантом отдыха для Козерогов станет уединение с любимым человеком. Отправьтесь куда-нибудь на побережье во время бархатного сезона, а заодно увезите предмет своего обожания подальше от навязчивых ухажеров – так вам двоим будет спокойнее.

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