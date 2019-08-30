Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Лев: ожидается смена семейного положения

Астрологический прогноз на сентябрь 2019 для знака Лев

Лев

Желаете узнать, насколько удачливым и стабильным будет сентябрь 2019 для Льва? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом на начало осени для представителей этого знака. Читайте гороскоп на сентябрь 2019 для знака Лев.

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Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Лев: работа

Как ни странно, работа и карьера в сентябре 2019 отойдут у Львов на второй план, уступая место куда более важным делам – здоровью и чувственной сфере. А потому возможные проблемы на работе вас будут волновать куда меньше, чем пропущенные занятия по фитнесу.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Лев: финансы

Значительную поддержку в финансовой сфере Львы получат за счет привлеченного капитала. Это могут быть кредиты, займы или дружеская спонсорская помощь. Так что серьезных проблем в начале осени не предвидится. Но не забывайте экономить.

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Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Лев: здоровье

Вполне вероятно, что вас заинтересует восточная практика: йога и медитация. Это благотворно отразится на вашей нервной системе и самоуспокоении. Также будет полезно заняться плаванием, если вы до сих пор не уделяли телу должного внимания.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Лев: отношения

Не с вашими лидерскими талантами пытаться наладить дипломатические отношения с окружающими, особенно с важными для вас людьми. Так что для Львов лучшая тактика в сентябре 2019 – это помалкивать и не провоцировать ссор и разногласий.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Лев: любовь

Звезды предрекают Львам в сентябре смену семейного положения, причем как в сторону заключения брака, так и в сторону развода. А вот развитие новых любовных отношений, возможно, потребует от вас еще и смены места жительства.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Лев: отдых

Постарайтесь воспользоваться теплыми деньками начала сентября и отправиться в путешествие – пусть недалекое и непродолжительное, но увлекательное. Эта поездка надолго зарядит вас впечатлениями, и вы прекрасно проведете время.

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