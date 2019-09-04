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Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Рыбы: придется постоять за себя

Астрологический прогноз на сентябрь 2019 для знака Рыбы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:34
Рыбы
Рыбы
Фото: Сегодня

Какие предсказания от звезд ожидают знак Рыбы в сентябре 2019? На что стоит обратить внимание, чего остерегаться, а в каких сферах жизни следует проявить настойчивость и силу воли? Читайте подробный гороскоп на сентябрь 2019 для Рыб.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

  • Работа

Сентябрь 2019 – удачное время для тех представителей знака Рыб, которые давно вынашивали грандиозные планы по усовершенствованию своей работы. Пришло время для их реализации. В окружении коллег и начальства вы найдете достойную поддержку.

  • Финансы

В сфере финансов не наблюдается особых перемен – все стабильно и надежно. А поскольку вы не собираетесь совершать крупные покупки в этом месяце, то даже сможете насобирать и отложить на потом приличную сумму.

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  • Здоровье

Если вы пойдете на поводу у собственных слабостей и капризов, то неизменно получите проблемы со здоровьем. Вредные привычки рано или поздно аукнутся, а одной из первых под удар попадет печень и другие органы пищеварения.

  • Отношения

Будьте готовы к противодействию со стороны недоброжелателей и не стесняйтесь постоять за себя и за свои интересы. Оценив вас как достойного оппонента, недруги отступят или попытаются пойти на компромисс. Соглашаться или нет – ваш выбор.

  • Любовь

Вам захочется побыть в одиночестве. Отношения со второй половинкой от этого не пострадают, ведь рядом с вами – понимающий и любящий человек. Да и сам процесс переосмысления пойдет вам на пользу – вы станете больше ценить свою любовь.

  • Отдых

Лучший способ отдохнуть и набраться сил в сентябре 2019 для Рыб – это никуда не выбираться, не спешить и не суетиться. Ваш дом – надежная крепость от посягательств внешнего мира на ваше спокойствие и состояние умиротворения.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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