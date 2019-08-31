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Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Весы: вас ждет успех и богатство

Астрологический прогноз на сентябрь 2019 для знака Весы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:25
Весы
Весы
Фото: Сегодня

Будет ли сентябрь удачливым месяцем для представителей знака Весы? Или, возможно, придется всерьез потрудиться, чтобы получить благосклонность у переменчивой Судьбы? Читайте подробный гороскоп на сентябрь 2019 для знака Весы.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

  • Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Весы: работа

Не стоит отмахиваться от новых идей, которые, на первый взгляд, могут показаться абсурдными и бесперспективными. Именно спонтанные и интуитивные решения могут оказаться наиболее правильными в этом месяце у Весов в сфере бизнеса.

  • Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Весы: финансы

Если вы хотите купаться в богатстве, то для этого придется серьезно поработать. Направление вы выберете правильное, но оно потребует немалых физических и моральных усилий. Готовы? Тогда можете рассчитывать на приличные дивиденды и роскошную жизнь.

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  • Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Весы: здоровье

Самочувствие и общее состояние Весов в сентябре 2019 напрямую зависит от уверенности в себе. А потому полезно заняться улучшением внешнего вида, сменой имиджа и физическими упражнениями, которые однозначно пойдут вам на пользу.

  • Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Весы: отношения

В сентябре 2019 Весам придется добиваться желаемого путем убеждений. Но в пылу споров и рассуждений как раз и будет рождаться истина. Это проверка на состоятельность для вашего авторитета в любой компании – и друзей, и коллег, и конкурентов.

  • Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Весы: любовь

Все в ваших руках. Хотите любви и страсти – добивайтесь всего этого! Предпочитаете спокойствие и умиротворенность в семье – только пожелайте. Любимый человек внимательно прислушается к вашему настроению и исполнит любой каприз – это ли не счастье?

  • Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Весы: отдых

Желание поработать часто будет превалировать над необходимостью расслабления и релакса. Не стоит рисковать собой ради дела и обогащения, не забывайте и об отдыхе. Тем более что в сентябре 2019 нет дополнительных выходных дней.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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