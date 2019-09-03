Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Водолей: полюбите себя

Астрологический прогноз на сентябрь 2019 для знака Водолей

Водолей Фото: Сегодня

Хотите узнать, насколько удачливым и стабильным будет сентябрь 2019 для Водолея? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом в начале осени для представителей этого знака. Читайте гороскоп на сентябрь 2019 для знака Водолей.

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Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Водолей: работа

Чтобы начать что-то новое, придется кардинально освободиться от старого и изжившего себя. Это могут быть как устаревшие технологии, так и старый рабочий коллектив. Если вы хотите взлета своей карьеры, рубите тросы и канаты, которые вас сдерживают.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Водолей: финансы

Вы не будете бедствовать, однако звезды не советуют Водолеям совершать в сентябре 2019 серьезных покупок и крупных приобретений. Также важно перепроверять финансовую документацию, чтобы избежать потерь или обмана.

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Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Водолей: здоровье

Вас что-то угнетает и даже мешает спать. Все болезни от нервов, тем более что осень способна нагнать хандру и даже депрессию. Главное лекарство – старайтесь больше отдыхать и высыпаться, займитесь любимым делом и не переживайте по пустякам.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Водолей: отношения

Если вы ощущаете раздражение и недовольство, звезды рекомендуют и не копить и не держать в себе негативные эмоции, а выговориться человеку, которому вы доверяете и который способен вас поддержать и дать дельный совет.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Водолей: любовь

Раз вы не любите себя, то никто вас не полюбит – таков девиз сентября 2019 для Водолеев в личной жизни. Пусть это звучит эгоистично, но развитие ваших любовных отношений всецело зависит от собственной самооценки и гармонии с окружающим миром.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Водолей: отдых

Делайте только то, что вам больше всего хочется. И если вас одолевает лень – значит, проведите весь день с пультом на диване или с удочкой на берегу. Эмоциональное состояние вскоре выровняется, и вы снова будете полны энергии на новые свершения.

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