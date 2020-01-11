Гороскоп на январь 2020 для знака Дева: время перемен

Астрологический прогноз на январь 2020 для знака Дева

Дева Фото: Сегодня

Каким будет астрологический прогноз на январь 2020 для Девы? В каких сферах она проявит себя наилучшим образом, а где придется сильно постараться, чтобы месяц сложился благоприятно? Читайте подробный гороскоп на январь 2020 для знака Дева.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

• Гороскоп на январь 2020 для знака Дева: работа

В начале 2020 года у Дев из-за торопливости и бессистемности могут возникнуть определенные трудности на работе. Вы будете открыты для общения, обсуждения идей и планов. Но в то же время у вас происходит неприятие авторитетов и мотивации окружающих.

Гороскоп на январь 2020 для знака Дева: финансы

Середина января 2020 весьма удачна для финансовых операций. Фортуна благоприятствует вашей деятельности, а подписанные договора принесут скорую прибыль. Вот только не поддавайтесь соблазну потратить все полученные дивиденды – они вам еще пригодятся.

Гороскоп на январь 2020 для знака Дева: здоровье

В январе 2020 у Дев возможны проблемы опорно-двигательного аппарата. Пострадают те представители знака, у которых уже наблюдаются заболевания костей и суставов – артриты, радикулиты. Причем, симптомы могут проявиться быстро и довольно неожиданно.

Гороскоп на январь 2020 для знака Дева: отношения

Имейте в виду, что вашим добрым расположением духа кто-то из окружающих может манипулировать и даже злоупотреблять. Если не хотите получить упадок эмоциональных сил, старайтесь пресекать подобные действия и не поддаваться чужому влиянию.

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Гороскоп на январь 2020 для знака Дева: любовь

В январе 2020 многих Дев ожидают разрушительные страсти, роковая любовь, или же серьезные сцены ревности и выяснения отношений. Во всяком случае, серьезный эмоциональный стресс в личной жизни вам обеспечен. Это период освобождения от изживших себя отношений.

Гороскоп на январь 2020 для знака Дева: отдых

Вряд ли в начале 2020 года Девам удастся хорошо отдохнуть и куда-нибудь съездить, так как вы не чувствуете себя материально независимыми. Да и времени на путешествия особо нет. Но вот новые встречи и знакомства пойдут на пользу, отвлекут и, возможно, станут судьбоносными.

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