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Гороскоп на январь 2020 для знака Козерог: у вас еще есть время на раскачку

Астрологический прогноз на январь 2020 для знака Козерог

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:55
Козерог
Козерог
Фото: Сегодня

Будет ли январь позитивным месяцем для Козерогов? Или, возможно, придется очень постараться, чтобы доказать Судьбе свою состоятельность, таланты и возможности? Читайте подробный гороскоп на январь 2020 для знака Козерог.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Козерог: работа

Не расстраивайтесь, если сразу не все заладилось, как хотелось. У Козерогов более благоприятной для карьеры и новых социальных проектов будет вторая половина января 2020. В это время вам охотно будут помогать друзья и партнеры – не отказывайтесь от их советов.

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Козерог: финансы

Хорошее время для долгосрочных капиталовложений. Но для этого придется отказаться от сиюминутных слабостей и не транжирить деньги по пустякам. Копейка сбережет вам гораздо больше. Также в конце месяца остерегайтесь махинаций и нечестных на руку людей.

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Козерог: здоровье

Это достаточно напряженный месяц, который вызывает частые стрессы и эмоциональные перегрузки. Пик активности будет повышаться с середины января 2020, но затем пойдет на спад. Это повлечет за собой усталость и подавленность как телесную, так и психологическую.

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Козерог: отношения

Звезды советуют Козерогам в январе 2020 поменьше эмоционировать в отношениях с родственниками. Вы все равно не сможете их перевоспитать или поменять на других – так что старайтесь мириться. А вот нервы, сэкономленные на спорах, вам еще пригодятся.

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  • Гороскоп на январь 2020 для знака Козерог: любовь

Ваши чувства к любимому человеку станут более устойчивыми, что само по себе ведет к стабилизации личных отношений. А вот одиноких представителей знака Козерога в январе 2020 ждут незабываемые встречи и эмоциональные связи. Так что дерзайте.

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Козерог: отдых

В январе 2020 Козерогам пойдет на пользу активный отдых и групповые гуляния. Также не лишним для вашего эмоционального равновесия будет любое полезное занятие по благоустройству дома, перепланировка, ремонт или банальная перестановка мебели.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

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