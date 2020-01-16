Гороскоп на январь 2020 для знака Козерог: у вас еще есть время на раскачку

Астрологический прогноз на январь 2020 для знака Козерог

Козерог Фото: Сегодня

Будет ли январь позитивным месяцем для Козерогов? Или, возможно, придется очень постараться, чтобы доказать Судьбе свою состоятельность, таланты и возможности? Читайте подробный гороскоп на январь 2020 для знака Козерог.

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Гороскоп на январь 2020 для знака Козерог: работа

Не расстраивайтесь, если сразу не все заладилось, как хотелось. У Козерогов более благоприятной для карьеры и новых социальных проектов будет вторая половина января 2020. В это время вам охотно будут помогать друзья и партнеры – не отказывайтесь от их советов.

Гороскоп на январь 2020 для знака Козерог: финансы

Хорошее время для долгосрочных капиталовложений. Но для этого придется отказаться от сиюминутных слабостей и не транжирить деньги по пустякам. Копейка сбережет вам гораздо больше. Также в конце месяца остерегайтесь махинаций и нечестных на руку людей.

Гороскоп на январь 2020 для знака Козерог: здоровье

Это достаточно напряженный месяц, который вызывает частые стрессы и эмоциональные перегрузки. Пик активности будет повышаться с середины января 2020, но затем пойдет на спад. Это повлечет за собой усталость и подавленность как телесную, так и психологическую.

Гороскоп на январь 2020 для знака Козерог: отношения

Звезды советуют Козерогам в январе 2020 поменьше эмоционировать в отношениях с родственниками. Вы все равно не сможете их перевоспитать или поменять на других – так что старайтесь мириться. А вот нервы, сэкономленные на спорах, вам еще пригодятся.

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Гороскоп на январь 2020 для знака Козерог: любовь

Ваши чувства к любимому человеку станут более устойчивыми, что само по себе ведет к стабилизации личных отношений. А вот одиноких представителей знака Козерога в январе 2020 ждут незабываемые встречи и эмоциональные связи. Так что дерзайте.

Гороскоп на январь 2020 для знака Козерог: отдых

В январе 2020 Козерогам пойдет на пользу активный отдых и групповые гуляния. Также не лишним для вашего эмоционального равновесия будет любое полезное занятие по благоустройству дома, перепланировка, ремонт или банальная перестановка мебели.

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